Артиллерия ВСУ нанесла удар по скоплению российских «мобиков»9
- 24.01.2023, 13:56
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Оккупанты безуспешно пытались спрятаться в подвалах.
Защитники Украины ежедневно демонстрируют свое мастерство, успешно уничтожая российских оккупантов в ходе полномасштабной войны. Один из моментов ликвидации врага украинские военные зафиксировали на видео, которое опубликовала пресс-служба 40 Отдельной артиллерийской бригады Великого князя Витовта.
Артиллеристы получили разведданные от подразделений аэроразведки и обнаружили перемещение личного состава врага, после чего нацелили огонь по российским оккупантам.
Захватчики бросились врассыпную: кто-то бегал по полю, другие решили бежать в гражданскую застройку, чтобы скрыться в подвалах, однако все это не помогло врагу выжить после ударов ВСУ.
«Не все чмобики вышли из подвалов... Они так желали попасть в Украину... Но это наша земля! И она будет гореть у них под ногами! Пакеты ннада? Мы скинемся...», - написали в пресс-службе.
Эффективная командная работа аэроразведки с артиллерией дает отличные результаты – потери врага растут ежедневно.