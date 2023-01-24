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Дефицит работников в Беларуси снова вырос почти до 100 тысяч человек

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  • 24.01.2023, 14:08
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Дефицит работников в Беларуси снова вырос почти до 100 тысяч человек
Фото: bymedia

Белорусы отказываются работать за копейки.

В Беларуси не хватает, по официальным данным, 99,5 тысячи работников. В стране по-прежнему сохраняется дефицит медиков. Также наниматели нуждаются в строителях, продавцах, строителях, следует из общереспубликанского банка вакансий.

Сейчас в общереспубликанском банке вакансий zerkalo.io обнаружило 99 488 предложений от нанимателей.

При этом почти половина вакансий — 48 198 — на зарплату до 700 рублей (277 долларов). Как правило, наниматели указывают в объявлениях суммы до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше. К примеру, зарплату от 1500 рублей готовы платить по 372 вакансиям.

Для водителей автомобилей открыты 4358 вакансий, трактористов — 2829, продавцов — 1964, электромонтеров — 2999, поваров — 1907, электрогазосварщиков — 1074.

У работодателей также есть потребность в строителях. Так, для каменщиков открыто 681 вакансия, штукатуров — 620, маляров — 683, облицовщиков — 345, кровельщиков — 271.

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