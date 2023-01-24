Определен тип самолета, который западные союзники могут передать Украине 8 24.01.2023, 14:49

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иллюстрационное фото Charter97.org

Украинские летчики уже ездили в США.

По данным Воздушных сил, уже фактически известно, какой тип самолетов может получить Украина от западных союзников и какими будут сроки подготовки личного состава.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет nv.ua.

«Дать Украине такое оружие, как многоцелевой самолет, мы просили еще в начале вторжения России. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень тяжело вообще проводить какие-либо боевые действия», — сказал он.

Игнат рассказал, что авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопрос поставки самолетов постоянно поднимает высшее военное руководство и представители Украины в разных международных кругах.

«Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов… Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине и соответствующие сроки подготовки личного состава», — подчеркнул он.

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