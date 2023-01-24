Загадка: как минчанин смог так припарковаться? 24.01.2023, 15:23

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В Минске водители оригинально решают проблему дефицита парковочных мест.

На улице Дунина-Марцинкевича в Минске читатель «Онлайнера» увидел пример очень странной парковки.

В районе перекрестка установили пластиковые столбики, которые как раз должны препятствовать парковке. Напомним, что по ПДД запрещена остановка и стоянка на перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги (кроме жилых зон).

Фокус в том, что автомобили оказались стоящими за этими столбиками, так, будто это специальные парковочные места, которые оградили именно для них.

Версии рассматриваются разные.

— Эти пластиковые столбики спасают только от нерешительных нарушителей. Решительные их просто игнорируют, а столбики малодушно пригибаются к земле, когда на них наезжают. Он и выедет по прямой — столбик не помешает, — предположил пользователь нашего форума с ником Marabu.

К такому выводу пришли и некоторые другие читатели.

— Водитель заехал в этот кармашек, огражденный столбиками, по тротуару. А затем выпал снег, поэтому следов не видно, — считает еще один отгадыватель.

Не все согласны с тем, что водитель Subaru вообще что-то нарушает, были предположения, что машина припаркована у выезда из жилой зоны.

— Знаете, что такое диагональная парковка? Товарищ на Subaru так и припарковался, ничего сложного в этом нет, — предположил кто-то из водителей.

Однако обратите внимание на следующее мнение. Собеседник рассказал журналистам, что хорошо знаком с этим участком дороги.

— Там огорожен участок, чтобы машины не загораживали выезд из двора. Однако один колышек кто-то вырвал, и теперь там появились два места для парковки — излюбленное многими место, — говорит он.

Дефицит парковочных мест в районе есть, сказывается то, что рядом расположен крупный торговый центр.

— Во Фрунзенском районе во многих местах стоят колышки, чтобы было проще посмотреть по сторонам при выезде со двора, — добавил наш читатель.

Наверняка проект не предусматривает того, чтобы эти колышки вдруг исчезали, открывая въезд на персональные парковочные места.

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