В Германии представили кемпер, превращающий велосипед в рабочее место 24.01.2023, 17:22

Он подойдет и для отдыха на природе.

Немецкая компания SpaceCamper представила практичный кемпер SpaceCamperBike для электрических велосипедов. Подробности рассказали на сайте Autoevolution (перевод - «Фокус»).

Сооснователь SpaceCamper Бен Ваура часто ездит на своем велосипеде. Однажды ему пришла в голову идея взять электрический велосипед и попытаться превратить его в полнофункциональный кемпер. Так и появился этот проект.

Основой SpaceCamperBike является грузовой велосипед Riese & Muller Load 75. Кемпер представили в начале 2023 года на выставке Caravaning в Штутгарте, Германия.

В грузовом отсеке SpaceCamperBike можно откинуть кресло, а также раскладную кровать для одного человека. Во время езды в велосипеде можно перевозить различный груз.

В кемпере предусмотрен и небольшой стол, который можно использовать во время работы. Его можно достать в любом месте.

Чтобы непогода не мешала отдыху или работе, кемпер оснастили брезентом. Он крепится к раме велосипеда как обычная палатка.

Грузовой электровелосипед Load 75 оснащен электромотором Bosch Cargo Line Cruiser, который питается от двух батарей емкостью 500 Втч. В качестве опций доступны гидравлические тормоза и внедорожные шины.

Кемпер SpaceCamperBike поступит в продажу летом этого года. Цены на него пока не объявлены.

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