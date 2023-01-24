В Германии представили кемпер, превращающий велосипед в рабочее место
- 24.01.2023, 17:22
Он подойдет и для отдыха на природе.
Немецкая компания SpaceCamper представила практичный кемпер SpaceCamperBike для электрических велосипедов. Подробности рассказали на сайте Autoevolution (перевод - «Фокус»).
Сооснователь SpaceCamper Бен Ваура часто ездит на своем велосипеде. Однажды ему пришла в голову идея взять электрический велосипед и попытаться превратить его в полнофункциональный кемпер. Так и появился этот проект.
Основой SpaceCamperBike является грузовой велосипед Riese & Muller Load 75. Кемпер представили в начале 2023 года на выставке Caravaning в Штутгарте, Германия.
В грузовом отсеке SpaceCamperBike можно откинуть кресло, а также раскладную кровать для одного человека. Во время езды в велосипеде можно перевозить различный груз.
В кемпере предусмотрен и небольшой стол, который можно использовать во время работы. Его можно достать в любом месте.
Чтобы непогода не мешала отдыху или работе, кемпер оснастили брезентом. Он крепится к раме велосипеда как обычная палатка.
Грузовой электровелосипед Load 75 оснащен электромотором Bosch Cargo Line Cruiser, который питается от двух батарей емкостью 500 Втч. В качестве опций доступны гидравлические тормоза и внедорожные шины.
Кемпер SpaceCamperBike поступит в продажу летом этого года. Цены на него пока не объявлены.