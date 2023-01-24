Украинские партизаны взорвали авто коллаборантки в Бердянске

Украинские партизаны взорвали авто коллаборантки в Бердянске3
- 24.01.2023, 17:48
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Ее и двух пассажиров госпитализировали.
В Бердянске, 24 января, взорвался автомобиль. Взрыв прозвучал во временно оккупированном курортном городе во второй половине дня, пишет «РИА Мелитополь».
По свидетельству очевидцев, врыв произошел на Нагорной части города, здесь пострадал автомобиль ВАЗ с российскими номерами.
Оккупанты подтвердили, что авто принадлежит коллаборантке и бывшему депутату горсовета от ОПЗЖ Валентине Мамай. По предварительной информации, ее и двух пассажиров авто госпитализировали.
Напомним, Валентину Мамай судят на госизмену. Из материалов уголовного производства следует, что Мамай после полномасштабного российского вторжения добровольно предложила врагу свою помощь в информировании о адресах проживания лиц, которые могут сопротивляться оккупационным властям и участвовать в АТО.
Теперь, предательницу Украины настигла заслуженная кара.