Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу 2 24.01.2023, 17:57

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Указ касается и службы в резерве.

Лукашенко 24 января подписал указ № 19 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщили в пресс-службе диктатора.

Документом предусматривается призвать в феврале — марте 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов первого курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.

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