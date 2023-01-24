«Вспомните, как много медиков было уволено за последние два года» 1 24.01.2023, 18:10

2,742

Врач рассказал о состоянии белорусской медицины.

«Поработайте 14 лет, а потом один щелчок пальцев — и ой, не продлили контракт», — так комментирует «Еврорадио» врач-гинеколог Станислав Соловей инициативу государства предоставить медикам возможность выкупать арендное жилье, в котором они живут.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, такая норма прописана в новом проекте указа, который лежит на рассмотрении в Администрации Лукашенко.

«В проекте есть норма, которая позволит медикам, которые занимают арендное жилье, после 15 лет выкупать его», — уточняет чиновник.

Можно ли квартирой «привязать» врачей к Беларуси?

Многие эксперты убеждены, что перспектива приобретения арендного жилья — это попытка белорусских властей привязать военных (которым ее анонсировали ранее) и медиков к рабочим местам. Мол, таким образом врачи перестанут массово покидать страну.

Вот что думает по этому поводу Станислав Соловей:

— Во-первых, пока это только проект указа, который находится на рассмотрении. Рассматривать его могут и пять лет, и десять.

Первый подводный камень из того, что нам анонсируют — это с какого момента будет начинаться отсчет времени аренды жилья. Будет ли, например, засчитываться время, которые люди уже в нем прожили, или отсчет начнется с момента выхода указа? Это полностью меняет дело.

Второй момент: надо прожить в арендном жилье 15 лет. То есть если ты меняешь место работы, тебя могут его автоматически лишить, даже если новое место будет в пределах одного города? Почему я обратил на это внимание? Потому что — распределение. Вспомните, как много медиков было уволено за последние два года, которым просто не продлили краткосрочные контракты. А с учетом того, что практически у всех контракты краткосрочные, их могут не продлить в любой момент. Соответственно, медика выселяют из его арендного жилья и дальше он идет делать, что хочет.

Третий момент — выкуп жилья. Покажите, какая будет стоимость, потому что просто купить жилье в нынешнее время — такое себе удовольствие. Пока много обещаний и ничего оформленного. Но цель понятна — сделать так, чтобы врачи оставались в Беларуси.

«Сочетание уролога и ЛОРа в одном враче довольно сложное»

Среди новостей, озвученных Пиневичем, — совмещение должностных обязанностей медицинских работников. Например, гинекологи должны сами делать УЗИ, а терапевты — освоить функциональную диагностику.

— Здесь все понятно, — продолжает Станислав Соловей. — Врачей не хватает, и поэтому один специалист будет работать и проктологом, и гастроэнтерологом, и хирургом, и эндоскопистом. Во всем мире есть практика, когда гинеколог и кардиолог делают УЗИ самостоятельно. Но сочетание уролога и ЛОРа в одном враче довольно сложное.

У нас на практике хирурги на одном районе закрывают и ЛОРа, и проктологию, и урологию, и травму. Просто нет врачей. Как это будет оформляться юридически — вопрос интересный, потому что в Беларуси и так очень короткая последипломная подготовка. Просто безобразно короткая! И переподготовка тоже. Условно говоря, ты был неврологом, а хочешь стать кардиохирургом, — иди на полгода в Академию БЕЛМАПО. Как они хотят сделать совмещение без получения дополнительной специализации, непонятно. Вот по этому сокращенному термину? Или, получается, что они из хирурга сделают ЛОРа, а из гинеколога — уролога за месяц? Это вообще смешно.

Если речь идет о том, чтобы внедрить УЗИ чисто в разрезе ультразвуковой диагностики, то это уже давно пора сделать. Чтобы после какого-то короткого курса обучения гинеколог мог делать ультразвуковое исследование самостоятельно, но исключительно в рамках гинекологии, а не то, что он будет исследовать сердце или печень. Но если это совмещение будет в виде цепочки невролог+кардиолог+гастроэнтеролог после месячных курсов, получится затыкание дыр, которое четко показывает, что нарастает дефицит кадров.

Мне помнится, что в 2020 году грозились увеличить резидентуру, то есть время последипломной работы подготовки для врача до 2-3-х лет, как, в общем-то, в цивилизованном мире это и происходит. Но прошло два года и про резидентуру ничего не видно и не слышно. Вряд ли ее введут, потому что с учетом дефицита, они не откажутся от ежегодного вливания 2,5 тысяч кадров в медицину после интернатуры. Если ввести резидентуру сегодня, этот выпуск будет отсрочен на два года. Соответственно у тебя еще быстрей будет просаживаться количество врачей. Так что обещать — не значит жениться. Конечно, можно говорить: «планируется», «собирается», «строится»... С тем же темпом можно построить и коммунизм, и светлое будущее.

Больше целевиков, меньше платников. Зачем?

В случае принятия указа, изменения коснутся и медицинских вузов. Например, ожидается уменьшение набора на платное отделение и рост количества целевиков. К чему это может привести?

Станислав Соловей напоминает, что Лукашенко уже давно кричал про отработки по десять лет и так далее. По сути, все постепенно к этому и идет, только под маркой целевого направления.

— Если раньше на целевом обучалось мало студентов, то сейчас хочешь получить медицинский диплом — иди на целевое и потом пять лет отрабатывай. Было два года отработки, теперь стало пять. Такой вот способ увеличить отработку, не меняя формально законы. Понятно и сокращение платников. В свое время их наращивали, может быть, желая заработать денег, теперь обстоятельства другие. На платном можно обучать и иностранцев. Больше целевиков — это цель увеличить распределение и отработку врачам с двух до пяти лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».