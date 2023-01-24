Военный эксперт: Мобилизация в России перешла в максимальный режим 3 24.01.2023, 18:25

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Несмотря на формальное завершение первой волны, военкоматы активно продолжают набирать «мобиков».

В России идет необъявленная вторая волна мобилизации, в рамках которой Кремль выдает по 100 тысяч новых мобилизованных в месяц. Об этом рассказал ТСН украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

- Для того, чтобы проводить мобилизацию, им нет смысла ее объявлять. Она идет, ее никто не останавливал. Идет набор войск - набирают контрактников и мобилизуют через военкоматы. Объявлять мобилизацию, запускать в информационное поле россиянам только тогда выгодно будет, когда сама по себе мобилизация будет воспринята российским обществом и добавит баллов военно-политическому руководству. Если она будет воспринята отрицательно, ее никто объявлять не будет, но будут выполнять, - отметил военный эксперт.

По его словам, сейчас «российская мобилизационная машина раскрутилась и выдает около 100 тысяч человек в режиме стрелковых подразделений в месяц».

Как подчеркнул Свитан, именно этот режим максимальный, увеличить его они уже не смогут.