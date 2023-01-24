закрыть
24 января 2023, вторник, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт: Мобилизация в России перешла в максимальный режим

3
  • 24.01.2023, 18:25
  • 3,594
Военный эксперт: Мобилизация в России перешла в максимальный режим

Несмотря на формальное завершение первой волны, военкоматы активно продолжают набирать «мобиков».

В России идет необъявленная вторая волна мобилизации, в рамках которой Кремль выдает по 100 тысяч новых мобилизованных в месяц. Об этом рассказал ТСН украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

- Для того, чтобы проводить мобилизацию, им нет смысла ее объявлять. Она идет, ее никто не останавливал. Идет набор войск - набирают контрактников и мобилизуют через военкоматы. Объявлять мобилизацию, запускать в информационное поле россиянам только тогда выгодно будет, когда сама по себе мобилизация будет воспринята российским обществом и добавит баллов военно-политическому руководству. Если она будет воспринята отрицательно, ее никто объявлять не будет, но будут выполнять, - отметил военный эксперт.

По его словам, сейчас «российская мобилизационная машина раскрутилась и выдает около 100 тысяч человек в режиме стрелковых подразделений в месяц».

Как подчеркнул Свитан, именно этот режим максимальный, увеличить его они уже не смогут.

популярное за неделю

Мнение

Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский
Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип