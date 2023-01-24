В Сочи из крыла самолета во время взлета начало вытекать горючее

В Сочи из крыла самолета во время взлета начало вытекать горючее4
- 24.01.2023, 18:50
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Неисправность случайно заметил диспетчер.
В аэропорту Сочи из крыла самолета «Уральских авиалиний» прямо во время взлета начало вытекать горючее. Инцидент произошел еще 17 января.
Так, телеграмм-канал Baza сообщил, что перед вылетом в Москву, когда самолет уже выезжал на взлетную полосу, из его бака по крылу полилось горючее.
Это успел заметить диспетчер и сообщил о проблеме пилотам. После этого самолет сразу остановили и отправили на ремонт.