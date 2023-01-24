Вадим Кабанчук: Лукашенко уже видит, как калиновцы лезут в окно его резиденции 7 24.01.2023, 19:36

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Вадим Кабанчук

Диктатор едва ли не каждый день вспоминает о полку имени Калиновского.

В поздравительном письме, зачитанном в Варшаве на церемонии по случаю 160-летия начала восстания 1863 года, известного в Беларуси как восстание Кастуся Калиновского, президент Украины Владимир Зеленский не упомянул белорусов.

«160 лет назад наши народы объединили свои силы, встав плечом к плечу против русского империализма. Январское восстание ускорило национальное возрождение и освободительное движение на территории современной Украины, Польши и Литвы», — написал Президент Украины в своем обращении.

«Радыё Свабода» попросило заместителя командира полка Калиновского Вадима Кабанчука прокомментировать слова президента Украины.

— Вы белорус, который воюет за Украину в Полку Калиновского. Как вы восприняли слова Зеленского?

— В Киеве, да и не только, появилась улица имени Кастуся Калиновского. Слава о Калиновском и об этом восстании распространилась благодаря нашему подразделению. То, что белорусов не упомянули, является следствием того, что Беларусь является соагрессором. Среднестатистическому украинцу очень сложно понять, что есть хорошие белорусы, а есть плохие белорусы. Люди думают просто. До 2022 года в основном все хвалили Лукашенко, а теперь все его ругают, а заодно и белорусов. К сожалению, это разворот общественного мнения, которое трудно повернуть назад.

— Но это был не среднестатистический украинец, а президент Украины. Он, вероятно, знает, что полк Калиновского борется за Украину и что белорусы воевали в восстании. Вам не обидно?

— К сожалению. Мне по-человечески это тоже неприятно. Но именно так сложилось общественное мнение в Украине, и публичные политики, включая президента Украины, они идут и следят за рейтингами. Теперь сказать что-то хорошее по отношению к белорусам — это моветон. Кто-то поймет, но я констатирую, что сегодня небольшой процент украинцев поймет некую позитивную роль белорусов или их историю. К сожалению, общественное мнение очень негативно о Беларуси и белорусах.

— Лукашенко заявил сегодня, что Украина предложила Беларуси «пакт о ненападении». Что вы думаете об этом?

— Переговоры с этим человеком — так себе занятие. Для меня из истории известно, чем заканчиваются такие пакты Молотова-Риббентропа. Я живу в Украине с 2014 года, и поэтому странно слышать такое, ведь нечто подобное уже было в новейшей истории Украины. Когда-то исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов встречался с Лукашенко и позже сказал, что они обсуждали возможное нападение со стороны Беларуси. Лукашенко якобы пообещал ему, что если будет такое нападение, то предупредит его через несколько дней. Как видим, это слово не cдержалось. Я не хочу комментировать высказывания этого персонажа. Я не знаю, кто его серьезно воспринимает в Украине.

— А вы считаете, что эти слова о пакте — фейк, или такое все же могло существовать?

— Если это реальное предложение Киева, то Киеву придется в очередной раз разочароваться. На экспертном уровне в Украине уже давно все говорят, что Лукашенко не самостоятелен, и уж тем более не самостоятелен в военном плане. Возможно речь идет о том, что российские войска будут атаковать, а белорусские нет. Сложно комментировать. Если украинцы снова пытаются договориться и хотят во что-то верить после того, что было, после Ирпеня и Бучи, я этого, честно говоря, не понимаю.

— Возможно, вы слышали, что украинская сторона лоббировала в Брюсселе исключение Беларуси из новых санкций ЕС. Как вы думаете, зачем это делается, когда Украина сейчас собирает подписи за разрыв дипломатических отношений с Беларусью?

— Было заявление одного журналиста, но украинская сторона его опровергла. Поэтому я не знаю, кому верить.

— Рикард Юзвяк, который рассказал об этом, очень солидный журналист, работает там много лет и имеет очень хорошие источники.

— Не исключаю, что могли какие-то круги. Раньше они делали гешефты, торгуя с Лукашенко. Мы знаем, что после 2020 года, когда начали вводить санкции, Украина продолжала торговать. Вполне вероятно, что кто-то захочет снова хорошо заработать. В Украине существуют различные провластные круги и бизнес-группы. Не все идеально в украинском государстве. Возможно, кто-то вел такие переговоры.

— Лукашенко сегодня заявил, что украинская власть очень холодно относится к полку Калиновского. На днях возил по хоккейной арене в инвалидной коляске оперированного в Минске украинца с Донбасса. А Лукашенко сказал, что Зеленский не будет так возить вас, калиновцев.

— У меня такое впечатление, что он спит с призраками калиновцев, которые переходят границу и лезут в окно его резиденции. Почти каждую неделю нас упоминает либо он, либо его пропаганда. Он не совсем здоровый человек психически, нет смысла его комментировать.

— Зенон Позняк прибыл в Киев. Будет ли у калиновцев встреча с ним?

— Конечно, будет. Нельзя обойти вниманием такую историческую фигуру. Большинство парней очень хотят встретиться и послушать. Это событие для нас.

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