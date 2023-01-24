До +2°С ожидается в Беларуси 25 января 24.01.2023, 20:22

Преимущественно без осадков.

До плюс 2 градусов и туман будет в Беларуси 25 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в некоторых районах туман. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 2-8 градусов мороза. Днем будет минус 2 - плюс 2 градуса.

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