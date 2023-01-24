Снайперы ВСУ ликвидировали четырех оккупантов 24.01.2023, 20:27

1,016

Видео.

Пара украинских снайперов ликвидировала четырех оккупантов на одном из украинских оборонных рубежей.

Об этом сообщают силы Специальных Операций ВС Украины.

«Оккупанты ложились один за другим. Снайперская пара ССО Украины отработала по противнику», - заявили в ССО.

По их словам, двое снайперов предварительно сообщили, что противник планирует наступление в указанном районе. По радиоперехвату стало понятно, что враг уже информирован о возможной работе украинских снайперов, однако фраза «предупрежден — вооружен», на этот раз не сработала.

«После обнаружения двух российских солдат, наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре тела оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей», - рассказали в силах Специальных Операций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».