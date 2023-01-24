В Беларуси существенно подорожают сигареты и алкоголь 7 24.01.2023, 21:02

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Побочный эффект от сближения с Россией.

В Беларуси в 2023 году существенно подорожают сигареты, а также алкоголь. Так, ставки акцизов на некоторые сигареты вырастут больше, чем в два раза. В министерстве по налогам и сборам поясняют, что это связано с соглашением с Россией. Сигареты и алкоголь продолжат дорожать и следующие два года, пока цены на них не сравняются со стоимостью этих товаров на российском рынке. При этом уже с этого года ставки акцизов намерены привязать к курсу российского рубля, пишет «Зеркало».

На сколько в 2023 году вырастут ставки акцизов на сигареты и алкоголь

«С 1 января 2023 года увеличены ставки акцизов на алкогольную продукцию, производимую с добавлением этилового спирта, и табачные изделия, что является следствием исполнения международных соглашений с Российской Федерацией. На иные виды подакцизных товаров произведена индексация ставок акцизов», — сообщает МНС.

Рост ставок акцизов на сигареты и алкоголь в этом году прописан в обновленном Налоговом кодексе. Так, ставки подняли с 1 января, а также намерены это сделать еще в апреле, июле и октябре. К примеру, если для первой ценовой группы сигарет ставка акцизов в декабре прошлого года составляла 43,56 рубля за 1000 штук сигарет, то в октябре этого года после всех повышений она будет на уровне 95,59 рубля. То есть рост составит почти 2,2 раза.

На сигареты второй ценовой категории в декабре 2022 года ставки акцизов были на уровне 91,36 рубля, а в октября нынешнего вырастут до 147,03 рубля. Рост — на 61%.

С 2023 года также заметно подняли — почти на треть — ставки акцизов на крепкий алкоголь — с 16,83 до 22,6 рублей. Рост — на 31,1%. Но все равно нынешние ставки примерно на 15% ниже, чем в РФ.

Акцизы на этиловый спирт с этого года подняли с 5,66 до 6,76 рубля.

Ставки на фруктово-ягодные натуральные вина крепостью до 13 градусов подняли почти на 17%, а больше 13 градусов — почти на 20%.

Рост ставок акцизов на пиво, пивной коктейль — с 38 до 45 копеек за литр готовой продукции, на сидр с 58 до 69 копеек за литр.

Как хотят повышать ставки акцизов в последующие годы

Ставки акцизов на сигареты и алкоголь намерены повышать и последующие годы — в 2024 и 2025-м. Это предусмотрено договором между Беларусью и Россией по косвенным налогам.

Как планируется, ставки акцизов на сигареты второй ценовой категории сравняются с российскими уже с октября этого года. При этом ставки на сигареты первой категории в конце этого года будет примерно на 35% ниже, чем в РФ, а в конце 2024-го — примерно на 25%. Как следует из документа, ставки сравняются к 2028 году.

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