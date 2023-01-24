Spiegel: Германия отправит Украине роту танков Leopard 2 10 24.01.2023, 21:06

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Берлин также намерен одобрить поставки танков другими странами.

После многомесячных споров канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках танков Leopard 2A6 в Украину. Об этом сообщило 24 января издание Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Берлин также намерен одобрить поставки танков другими странами.

Ранее The Wall Street Journal сообщило о том, что Белый дом на этой неделе может анонсировать поставку Украине танков M1 Abrams. По данным WSJ, количество передаваемых Киеву танков будет «значительное».

Поставки танков Leopard Украине вызвали бурные дискуссии среди союзников Киева. 21 января стало известно, что Германия не дала согласия на поставки Украине немецких танков «Leopard-2», несмотря на ожидания Киева и давление со стороны союзников по контактной группе «Рамштайн», которые собирались 20 января на очередное совещание по вопросам помощи Киеву. Эта позиция вызвала резкую критику как внутри Германии, так и со стороны других стран коалиции.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать отправке танков Leopard из третьих стран в Украину.

23 января, как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, вопрос обсуждался на встрече Совета ЕС по иностранным делам. Он подтвердил слова Бербок о том, что Германия не будет препятствовать другим странам, если они хотят передать эти танки из своих запасов Украине.

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