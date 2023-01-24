Нидерланды планируют приобрести для Украины 18 танков Leopard 2 24.01.2023, 21:36

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Об этом заявил премьер-министр Нидерландов.

Правительство Нидерландов рассматривает возможность покупки уже арендованных у Германии танков Leopard 2, чтобы после подарить их Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы взяли их (танки Leopard 2) в аренду (у Германии), значит, мы можем их купить. Значит, мы можем их подарить (Украине)», - заявил он.

Рютте добавил, что если покупка танков Украине имеет смысл в более крупном пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то «мы готовы рассмотреть этот вопрос». При этом он подчеркнул, что решение еще не принято.

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