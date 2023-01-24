Россия в четыре раза сократила армию на границе с Финляндией 24.01.2023, 22:22

Российские войска, дислоцированные под Финляндией, понесли большие потери в Украине.

Российские войска, дислоцированные под Финляндией, понесли большие потери в Украине. В частности, их количество сократилось до менее чем 25% по сравнению с ситуацией до войны, рассказал начальник разведки Генштаба Сил самообороны Финляндии контр-адмирал Юха Ваухконен газете Svenska Yle.

Он уточнил, что имеет в виду регулярные сухопутные войска, десантников и морскую пехоту. Кроме того с различных складов в Украину было перевезено большое количество вооружения и спецтехники. По словам Ваухконена, только Балтийский и Северный флоты с их крупными судами находятся приблизительно в том же состоянии, что и год назад.

Ваухконен считает, что России потребуется несколько лет на восстановление возможностей группировки, которая была размещена вблизи границы с Финляндией. Сроки будут зависеть от состояния российской экономики после окончания войны и от того, насколько другие страны будут придерживаться санкций.

«Угроза внезапного прямого вторжения России в Финляндию в ближайшем будущем маловероятна», — отметил он. Помимо этого Ваухконен подчеркнул, что его страна много работала над техническим развитием и установлением международных связей и «стала сильнее, чем когда-либо».

Сообщения о передвижениях и потерях российских войск ранее появлялись как в СМИ, так и в социальных сетях. Осенью прошлого года Yle рассказывала об исчезновении зенитных подразделений и систем ПВО, расположенных под Санкт-Петербургом.

В конце сентября о том, что Россия сняла 80% войск на границе с Финляндией и странами Балтии для переброски в Украину, писала Foreign Policy со ссылкой на западных военных. До начала вторжения там располагалась группировка численностью 30 тысяч человек, однако Москве пришлось отправить ее большую часть на фронт из-за тяжелых потерь. По оценке двух неназванных сотрудников оборонных ведомств стран ЕС, на тот момент в балтийском регионе и Калининградской области оставалось всего около 6000 российских военных.

24 января глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО было одним из факторов, который повлиял на решение «скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил» России, поскольку руководство страны поставило задачу «нейтрализации данных угроз». В частности, для этих целей будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, а также армейский корпус в Карелии, добавил он.

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