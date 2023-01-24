БелЖД меняет график и маршруты некоторых поездов 24.01.2023, 23:38

Это касается брестского и могилевского направлений.

Белорусская железная дорога предупредила о временных изменениях в графике движения поездов на участке Могилев — Осиповичи, а также в направлении Брест — Минск. Причина — ремонтные работы, передает «Зеркало».

Из-за плановых работ по ремонту ж/д моста на 92-м км перегона Друть — Вендриж на участке Могилев — Осиповичи 25 января, 21, 22 февраля, 14, 15, 28, 29 марта, 11, 12 апреля отменяются следующие поезда:

№ 742/741 Минск — Могилев отправлением из Минска в 6.58 и из Могилева в 15.33;

№ 879/880 Могилев — Солигорск отправлением из Могилева 6.18 и из Солигорска в 17.21.

В эти дни поезд № 744 Минск — Могилев будет отправляться со станции «Минск-Пассажирский» в 16.52 (вместо 15.35) и прибывать на станцию «Могилев-1» в 20.13 (по графику — 18.18).

25 января, 22 февраля, 15 и 29 марта и 12 апреля поезд № 744/745 Могилев — Минск отправится со станции «Могилев-1» в 7.22 (вместо 6.58) и прибудет на «Минск-Пассажирский» в 10.44 (по графику — 9.42).

Поезда будут следовать измененным маршрутом через Оршу, без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях. Также в эти периоды отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Осиповичи — Могилев будут курсировать по измененному расписанию и маршруту.

Что касается брестского направления, то здесь график и маршруты некоторых поездов изменятся 26 января из-за проведения плановых ремонтных работ на Барановичском железнодорожном узле.

В частности, поезд № 737 Минск — Брест отправлением из Минска в 13.15 будет следовать с остановкой на станции «Барановичи-Центральные» (вместо станции «Барановичи-Полесские»).

Также незначительно изменится время прибытия и отправления поезда № 680 Гродно — Витебск по станциям «Барановичи-Центральные», «Городея», «Столбцы» и «Койданово».

Кроме того, 26 января некоторые поезда региональных линий экономкласса на участках Минск — Барановичи и Барановичи — Брест будут следовать по измененному маршруту и расписанию. В частности, поезд № 6302 Брест-Центральный — Барановичи-Полесские будет следовать до станции «Барановичи-Центральные», а поезд № 6305 Барановичи-Полесские — Брест-Центральный отправится со станции «Барановичи-Центральные» в 10.32.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».