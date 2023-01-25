Немецкий экспорт в РФ обвалился на 45% 25.01.2023, 1:07

До уровня 2003 года.

Объемы немецкого экспорта в Россию в 2022 году упали до минимально низкого уровня с 2003 году. Этот показатель за год сократился на 45 процентов до 14,6 млрд евро, свидетельствуют предварительные данные Восточного комитета немецкой экономики, о которых во вторник, 24 января, сообщает Reuters.

«Это самый низкий результат за почти 20 лет», - заявил в интервью агентству исполнительный директор Восточного комитета Михаэль Хармс. Тем временем показатель немецкого импорта из России возрос на 11 процентов до 37 млрд евро, что связано с высокими ценами на нефть и газ. Тем самым торговый дефицит Германии с РФ достиг рекордного уровня: объемы импорта превысили объемы экспорта на 22 млрд евро.

Крупнейшие категории экспорта в РФ — фармацевтика и сельскохозяйственные машины

При этом крупнейшей статьей немецкого экспорта в Россию в настоящее время является фармацевтическая продукция. На втором месте — продукция машиностроительной отрасли, причем самую большую подгруппу в этой категории представляет сельскохозяйственная техника. «Это отражает политику ЕС, который сознательно отказался от санкций в отношении здравоохранения, а также важного для глобального снабжения аграрного сектора», - пояснил Хармс.

Во всех остальных отраслях наблюдается спад экспорта в Россию. В особенности пострадали автомобилестроение, производители комплектующих для автомобилей, а также электротехника, отмечается далее. По словам Хармса, это связано с прекращением немецкими компаниями производства в России после начала полномасштабной войны РФ против Украины, а также введением западных санкций против высокотехнологичных товаров.

Скорого изменения данной тенденции в Восточном комитете немецкой экономики не ожидают. «Перспективы экспорта в Россию по-прежнему мрачные. - отметил Хармс. - Война и ее последствия — санкции, рецессия и покупательная способность населения России, а также продолжающийся уход немецких фирм с российского рынка — отбрасывают двусторонние торговые отношения на десятилетия назад».

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