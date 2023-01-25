В Кремле заговорили о «покушении» на Пригожина 2 25.01.2023, 8:05

4,242

Власти РФ хотят ликвидировать «неудобного» главаря ЧВК?

.

Кремль заявил, что жизни главаря российской ЧВК Вагнер Евгения Пригожина может грозить опасность покушения и ликвидации. Об этом сообщает кремлевское информационное агентство РИА «Новости», цитируя заявление спикера Кремля Пескова.

Напомнив про убийство дочери российского фашиста Дугина (Дарьи Дугиной — ред.), Песков заявил про аналогичный риск в отношении Пригожина.

Аналитики считают, что Кремль может устранить Пригожина, списав «покушение» на Украину, передает dialog.ua.

Ранее СМИ сообщили о крупном конфликте в окружении Путина. Песков косвенно обвинил Пригожина в преднамеренном разоблачении конфликта между Минобороны РФ и «Вагнером» в российском информпространстве.

Аналитики ISW заявили, что заявление спикера Кремля от 16 января могло быть негласно адресовано Пригожину, чья критика ВС РФ становится все более дерзкой.

Заявление Пескова прозвучало в качестве комментария к заявлению члена оккупационной администрации в Запорожской области, коллаборанта Владимира Рогова, по словам которого, «ЦРУ якобы получило просьбу от Зеленского ликвидировать главаря российской ЧВК». Сам Пригожин через свою пресс-службу сообщил, что ему известно о планах его убить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».