В Украине ликвидировали «мобика», который «шел на Киев и Ригу» 6 25.01.2023, 8:14

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Дома оккупант сидел на шее у пожилой матери.

В Украине ликвидировали 53-летнего «мобика»-ветерана с позывным «Башкир», который обманул пожилую мать на 78 тысяч рублей и собирался идти «на Киев и Ригу».

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, офицера запаса «Башкира» мобилизовали 26 сентября прошлого года. Из Уфы его направили на сборочный пункт в Миллерово Ростовской области.

«Мобик всю жизнь сидел на шее старушки-матери, только за сентябрь-ноябрь прошлого года заставил ее выслать 78 тысяч рублей на еду и одежду. Последний раз на связь выходил в ноябре. О его смерти стало известно лишь накануне», - отметил эксперт.

По данным Комахидзе, в молодости «Башкир» проходил срочную службу в Нагорном Карабахе, затем поступил в военное училище. В конце 90-х он получил статус ветерана боевых действий в Чечне и Таджикистане. Но, очевидно, военная карьера не задалась.

В 2014-м оккупант среди первых «добровольцев» отправился на Донбасс, воевал в составе 1-й славянской бригады, где пробыл около года. Вернувшись домой, начал работать монтажником на стройке.

Собственной семьи у оккупанта не было, а мать единственного сына характеризует как «начитанного, знатока истории и военного дела». Она также отмечает, что ее сын давно мог бы стать командующим, если бы был немного увереннее и настойчивее.

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