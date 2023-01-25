«Стекла дрожат»: в Симферополе началась паника из-за мощных взрывов

«Стекла дрожат»: в Симферополе началась паника из-за мощных взрывов5
- 25.01.2023, 8:53
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Прогремело как минимум четыре «хлопка».
Мощные взрывы прогремели в захваченном российскими оккупантами Крыму вечером 24 января.
О вечерней «бавовне» рассказали жители временно оккупированного Симферополя. При этом они услышали несколько громких взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает glavred.info.
Уточняется, что жители Симферополя услышали взрывы, из-за которых у них начали дрожать окна на протяжении нескольких минут.
Как уточняют очевидцы, всего в городе прозвучали четыре взрыва.
«Что-то все время взрывается в Симферополе на 51 армии, да так что стекла дрожат на протяжении пяти минут, у кого как обстановка?», — говорится в сообщении.