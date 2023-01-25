«Стекла дрожат»: в Симферополе началась паника из-за мощных взрывов 5 25.01.2023, 8:53

7,464

Прогремело как минимум четыре «хлопка».

Мощные взрывы прогремели в захваченном российскими оккупантами Крыму вечером 24 января.

О вечерней «бавовне» рассказали жители временно оккупированного Симферополя. При этом они услышали несколько громких взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает glavred.info.

Уточняется, что жители Симферополя услышали взрывы, из-за которых у них начали дрожать окна на протяжении нескольких минут.

Как уточняют очевидцы, всего в городе прозвучали четыре взрыва.

«Что-то все время взрывается в Симферополе на 51 армии, да так что стекла дрожат на протяжении пяти минут, у кого как обстановка?», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».