В России загорелась церковь, где РПЦ крестила военных перед отправкой в Украину 13 25.01.2023, 9:25

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Пламя охватило деревянную постройку.

В ночь на 25 января в российском городе Кирове пламя охватило деревянную церковь. Площадь пожара составила 50 м2. Информации о пострадавших пока нет. Известно, что именно в этой церкви местные священники из РПЦ крестили и благословляли на «ратные подвиги» солдат ВС РФ, сообщает «Украина 365».

Российские СМИ пишут, что в 1962 году местная городская власть уничтожила храм, а в 2007 году было принято решение построить на его месте новую церковь. Феодоровская церковь стала точной копией Владимирской, которая находится в резиденции президента РФ в Валдае.

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