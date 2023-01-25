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В России загорелась церковь, где РПЦ крестила военных перед отправкой в Украину

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  • 25.01.2023, 9:25
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В России загорелась церковь, где РПЦ крестила военных перед отправкой в Украину

Пламя охватило деревянную постройку.

В ночь на 25 января в российском городе Кирове пламя охватило деревянную церковь. Площадь пожара составила 50 м2. Информации о пострадавших пока нет. Известно, что именно в этой церкви местные священники из РПЦ крестили и благословляли на «ратные подвиги» солдат ВС РФ, сообщает «Украина 365».

Российские СМИ пишут, что в 1962 году местная городская власть уничтожила храм, а в 2007 году было принято решение построить на его месте новую церковь. Феодоровская церковь стала точной копией Владимирской, которая находится в резиденции президента РФ в Валдае.

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