В Беларуси — нетипичный всплеск числа врачей в приграничных с Украиной районах 25.01.2023, 9:56

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По итогам 11 месяцев 2022 года белорусская сфера медицины в целом набрала больше, чем уволила. На это обратили внимание в телеграм-канале «Нашы грошы».

Рост числа медиков произошел за счет Минска, Гродненской, Гомельской и Брестской областей.

«Отметим, что этот нетипичный всплеск распространился на пограничные с Украиной области и Минскую область – те регионы, где, вероятно, медики могли понадобиться для лечения специфических больных, прибывающих с территории соседнего государства», – отмечают авторы канала.

Тем не менее, пишут они, уволенных за 2020-2021 годы все еще больше, чем принятых в 2022 году, «количество медиков, выехавших за границу, растет, на их место приходят недавние интерны, что, очевидно, сказывается и на качестве медицинских услуг».

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