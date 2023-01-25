Страна инкогнито Телеграм-канал «СерпомПо»

25.01.2023, 10:22

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Вдохновленный Пригожин предлагает секретить и прошлое зэков, которых он набирает для войны в Украине.

Госдума РФ приняла закон, по которому с 1 марта 2023-го декларации депутатов и сенаторов станут фактически секретными. То есть подавать они их будут, но публиковать их будут без персональных данных. У депутата N - 1 телега и 1 избушка, а у сенатора M - комната в коммуналке и «Москвич» и т.д. и т.п.

Вдохновленный Пригожин предлагает секретить и прошлое зэков, которых он набирает для войны в Украине. А то нехорошо получается, когда сегодняшний «герой», убивающий т.н. «укронацистов», вчера резал и насиловал обычных россиян.

Все это знаменует переход страны в новое качество, когда до сведения граждан РФ будут доводить исключительно обезличенные решения и спускать сверху безымянные рескрипты.

Некий аноним решил снести дома в деревне N, чтобы построить трассу A. Другой аноним украл потратил по некоему иному назначению выделенные на эту трассу деньги. Компания анонимов, предположительно из Госдумы, приняла решение о повышении пенсионного возраста до 70 лет. Еще одна группа неизвестных товарищей, кажется, из правительства, решила ликвидировать бюджетные места в вузах и сократить до минимума перечень бесплатных медицинских услуг. Наконец, Некто, похоже, из Кремля, объявил войну какому-то соседнему государству.

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