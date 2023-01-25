Белорусский епископ начал выкладывать в Instagram видео-проповеди

Белорусский епископ начал выкладывать в Instagram видео-проповеди1
- 25.01.2023, 11:08
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Проповеди звучат по-белорусски, есть сурдоперевод.
Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви епископ Александр Яшевский на своей странице в Instagram стал публиковать короткие видео, пишет katolik.life.
Они содержат комментарии и размышления к воскресным литургическим чтениям Божьего Слова. Проповедь звучит по-белорусски, но есть субтитры на русском языке, а также сурдоперевод для людей с проблемами слуха.
У Александра Яшевского уже два таких видео, последнее — за 22 января, 3-е рядовое воскресенье. Страница католического иерарха имеет более 1,4 тыс. подписчиков.
Eпископ Александр Яшевский стал первым среди белорусских иерархов, открывшим аккаунт в социальных сетях. Также в Facebook присутствует Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий.