Понятия из подворотни Виталий Гинзбург, kasparov.ru

25.01.2023, 11:09

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Война продемонстрировала весь спектр российского иррационализма.

Александр Скобов опубликовал очередную статью «Нерастяжимое понятие» о представлениях Путина и его окружения о целях войны. Статья, как всегда, аналитична и глубока, но есть один аспект, по которому я хочу вступить с коллегой в дискуссию.

Война продемонстрировала весь спектр российского иррационализма. И коли речь идет о расчетах, шансах и представлениях Путина о «победе», нельзя забывать именно об этом.

Путин и его окружение — это широкий спектр людей, охватывающий пространство от аморальных ничтожеств до таких же посредственностей, вознесшихся на вершину власти над этим народом. Соответственно, под стать этому и их интеллектуальные способности, несмотря на внешние признаки интеллекта, владение иностранными языками и т.д. Но при этом они вовсе не полные идиоты. Просто обыкновенные уголовники, как говорил Володя Шарапов. Жадные и трусливые. Они ни при каких обстоятельствах не станут рисковать своими жизнями. Поэтому говорить о них как о людях, способных рассуждать о возможности достижения «победы» в ядерной войне, я бы не стал.

Ни о какой «победе» в ядерной войне они не рассуждают, тем более что технологически в условиях путинской России уровень интеллекта, необходимого для этого, обратно пропорционален месту в существующей иерархии принятия и реализации подобных решений. Но при этом они априори уверены в достижении «победы». Вопрос лишь в том, как они ее позиционируют.

Они для себя видят два варианта «победы»:

1. «Победа» большая.

Раскол Запада, ослабление поддержи Украины, усталость и т.д. для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь результат своему населению. Для этого они и используют ядерный шантаж, полагаясь на подрыв демократии в отдельных странах и на поддержку своих негодяев в лице путинферштейеров. То Орбана запустят, то в Словакии спровоцируют кризис, то в очередной раз активизируют компромат против немецких политиков. Или попытаются вмешаться в чешские выборы.

Затягивание войны — это тот крюк, на который они сейчас подвесили Запад и с которого Запад должен немедленно соскочить в своих же интересах.

2. «Победа», но нэбольшая.

Даже не добившись ничего в Украине, возврат к границам 1991 г. эта банда все равно без особого труда сможет продать своему населению в качестве «победы». Ведь она будет соответствовать всем критериям. Прежде всего, для их «победы» необходим враг. Он есть. Необходимы жертвы в максимальном количестве. Пока этот показатель для Путина недостаточен, но он старается.

Необходимо преобразовать страну в военный лагерь. Это тоже налицо.

А если в этой ситуации Путин еще и продемонстрирует глубинному народу, что он смог удержать от супостата Белгород, Воронеж или Саратов, то уже само по себе это будет триумфом.

Расчеловеченное население без особого труда это примет. Более того, Путин даже сможет благодаря этому населению компенсировать значительную часть потерь своего общака.

Поэтому, говоря о целях в этой войне, следует понимать, что для Путина «победой» будет сохранение собственной жизни и власти.

А вот остальному миру, на мой взгляд, следует задуматься о соотношении рисков распада существующей России или сохранения ее единой и неделимой. В противном случае Путин (или светлый образ его) и далее будут исходить из субъектности «коллективных личностей», исходя из некоторых постулатов русской философии.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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