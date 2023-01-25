Коммунисты на Красной площади в Москве выступили против Путина 7 25.01.2023, 11:20

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Россиянам пообещали сменить власть за год-полтора.

В Москве на Красной площади коммунисты провели акцию, одновременно с этим призвав свой народ сменить действующую власть.

Накануне в Сети появились кадры из Москвы с Красной площади, на которой коммунисты провели акцию, одновременно с этим призвав свой народ сменить действующую власть.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко выложил ролик на своей странице в Telegram-канале.

Как считают коммунисты, народу РФ действующую власть придется терпеть год - полтора, а дальше события будут развиваться очень стремительно.

С каждым новым днем россияне начинают понимать, что ни одна «спецоперация» не длится год, а значит действующей власти необходимо корректировать свои планы относительно «СВО» и называть вещи своими именами.

Коммунисты признались, что им не впервые менять власть в стране и проводить революцию.

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