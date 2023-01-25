Большое наступление ВСУ: коридор в Крым может быть заблокирован 1 25.01.2023, 11:38

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Новое вооружение дает украинской армии возможность дойти до Азовского моря.

С новым вооружением ВСУ способны дойти до Азовского моря и заблокировать россиянам сухопутный коридор в Крым. Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Комментируя итоги очередного саммита «Рамштайн», эксперт отметил:

«Нам передали те позиции, которые мы запрашивали для выполнения одной большой наступательной операции - стратегического наступления. В основном, это выход на азовское побережье».

По его словам, союзники по некоторым позициям дали даже больше, чем просила Украина:

«Допустим, тех же бронемашин дали больше 1000, хотя запрашивали около 700. Танков нам дали больше 150 - это больше половины того, о чем просили. Оставшийся вопрос по «Леопардам» будет в ближайшие недели закрыт. Больше 300 танков мы получим. Есть положительные новости, связанные с поставкой большого количества боеприпасов к САУ и к «Хаймарсам» для выполнения наступательных задач».

Как отметил Свитан, Украина подготовила определенное количество войск для выполнения стратегического наступления, сейчас передаются средства для реализации поставленных задач.

«После того, как эти средства к нам зайдут, будет выполнена одна на данный момент задача - выход с любой точки Запорожского фронта в любую точку азовского побережья. Задача - перерезать сухопутный коридор из России в Херсонскую область и в Крым. После выполнения этой задачи произойдет обрушение Запорожского, Херсонского фронта и начнется деоккупация Крыма», - заявил он.

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