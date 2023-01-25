«Немецкая волна»: Германия разрешила передать танки Leopard Украине 3 25.01.2023, 11:49

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фот: pap

Решение принял федеральный канцлер Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял решение направить Украине основные боевые танки Leopard 2, а также разрешить аналогичные действия другим странам, в частности Польше. При этом речь идет по меньшей мере об одной роте танков Leopard 2 A6. Другие союзники, в частности в Скандинавии, также примут решения о поставках своих танков Leopard Киеву. О решении властей ФРГ предоставить Украине немецкие боевые танки сообщили вечером во вторник, 24 января, ведущие СМИ со ссылкой на источники в Берлине. Официального подтверждения этой информации пока нет, передает «Немецкая волна».

Председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) приветствовала решение о поставках боевых танков Украине, назвав его важным шагом в отражении российского вторжения. Она отметила, что принятие решения заняло долгое время, но в конечном итоге оно было неизбежным. «То, что Германия позволит странам-партнерам передавать свои танки, а также будет поставлять их сама, является утешительной новостью для измученного и храброго украинского народа», - отметила она.

В свою очередь лидер оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также приветствовал решение правительства ФРГ, но в то же время обвинил канцлера Олафа Шольца в нерешительности. По его словам, Шольцу следовало объявить о решении вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на торжествах в Парижев минувшие выходные по случаю 60-летия Елисейского договора, но он слишком долго колебался.

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