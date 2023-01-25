«Служить я не хотел, в том числе из-за политических убеждений» 25.01.2023, 11:54

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Как белорусы «косили» от армии.

Павел не хотел идти в армию, потому что там не платят денег и из-за конфликтности — это могло бы закончиться трагедией. Дмитрий не хотел «косить по психушке», но все именно так и вышло. Александр получил диплом в 26,5 лет и чуть было не пошел в армию, но врач сказал, что с его болезнями «давно пора на кладбище». Hrodna.life собрал истории о том, как гродненцы (удачно) откосили от армии.

Павел: «В армии не хотел служить, потому что там не платят денег»

«Повестку я получил, как сыну исполнилось три года. В универе я восстановился, но это уже не „отмазывало“, так что я и его бросил. Ходил я туда [в военкомат — Hrodna.life] долго. Один или два призыва прокатило обострение всяких гастритов и прочее», — вспоминает Павел.

«Меня сильно утомляло сидения в трусах и носках без майки в коридоре во время комиссии, так что я пришел туда в джинсах, но без белья, справедливо полагая, что голым сидеть не заставят», — рассказывает Павел.

В итоге на него наорал хирург, сказал выйти и зайти в трусах. Павел спросил, у кого взять их в аренду.

«Я никогда и не скрывал, что вертел их на х**, в принципе. В те благословенные годы — около 2010-х — можно было честно говорить, что ощущения угрозы от агрессивного блока НАТО у меня ослаблены, как и иммунитет».

Расстройство эмоций и поведения: учет в психиатрической клинике есть, но водительские права получить можно

«Я хотел бумагу, по которой годен исключительно в резерв, а для срочной службы не гожусь. В итоге меня с карточкой привели к психиатрессе. Та спросила, хочу ли я служить, я ей сказал, что здоров физиологически, а потому имею желание вертеть на х*ю этот цирк, но по психиатрической линии жалоб нет, потому как нужны права водительские. Она успокоила, сказала что это не связано напрямую, отправила в дурдом обследоваться, неделю-полторы лежал в мужском, насмотрелся приколов. Обычно призывники лежат в погранке [отделение пограничных состояний — ред.], но я же вредный, потанцевальный [потенциальный — ред.] уклонист».

В итоге Павлу поставили диагноз «Расстройство эмоций и поведения». Это значит, он не годен служить в мирное время, его не возьмут работать в силовые органы, ему нельзя владеть оружием. Есть определенный вид учета в психиатрической клинике, но после платной консультации психотерапевта дают справку для управления автомобилем.

«Таким как я в армии не место»

«Считаю искренне, что таким как я в армии не место. С субординацией у меня плохо, конфликтность повышенная. Любая дедовщина бы закончилась трагедией, так что готов похвалить нашу систему, отсеивают потенциальных Шамсутдиновых [солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года в войсковой части в Забайкальском крае России расстрелял восемь и ранил двоих сослуживцев — ред.], которые чуть что изнасилуют их там или ещё чего — сразу хватаются за автомат. Оставляют Сычёвых, такие полезней и тогда трагедии не случится [солдат-срочник Андрей Сычев в новогоднюю ночь 2006 стал жертвой издевательств старшего по званию, в результате чего ему пришлось ампутировать обе ноги и половые органы — ред.].

В белорусской армии действительно происходили конфликты и происшествия. Например, солдат срочной службы Александр Орлов погиб в слонимской части в сентябре 2018 года. Генпрокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства» — на снимках тела видны множественные повреждения. В 2019 году рядовой разведывательного батальона Андрей Щербаков нанёс себе телесные повреждения. Кровь заметили сослуживцы. Парня спасли. Руководство сообщило о «членовредительстве». 26-летний Михаил Риштовский умер дома от рака желудка 20 июля 2019 года, перед тем он до мая служил в армии. Его комиссовали, только когда болезнь была уже на последней стадии. Скорее всего, парня взяли в армию уже с раком. И с онкологией он служил — никто не обращал внимания на боли и рвоту, парня пичкали обычными таблетками.

«Я тоже этой системе бы не пригодился»

«Считаю, что вполне удачно всё сложилось, мне это было не надо и я тоже этой системе бы не пригодился. В армии не хотел служить, потому что там не платят денег, если бы платили хотя бы мою зарплату на стройке или больше, то я бы, возможно, согласился».

«У меня историй, как я воевал с военкоматом, много. Меня хотели наказать за то, что долго не шел за военником. Система просто располагает валять дурака, там за тебя и расписаться могут, был случай. Главное, напирать на то, что они тут подрывают основы безопасности государства, доверия к президенту лично и вообще похожи на агентуру», — рассказывает Павел.

По закону отказаться от военной службы можно только в связи с религиозными убеждениями — тогда ее заменяют на альтернативную.

Иван (имя изменено): «Я всё делал по закону — это моя позиция»

Повестки начали приходить Ивану после университета в 2017 году. Он попал под три призыва: осенний, весенний и еще один осенний. Первую повестку получила мама.

«Всё это х**ня. Хочешь — не хочешь — поймают. Надо уезжать [если не хочешь идти в военкомат по повестке — ред.]. Или найдут, или сам где-то проколешься. Служить я не хотел — считал это „марнатраўствам“. В том числе из-за политических убеждений. Это не для меня. Год отдать в современной условиях жизни — это очень много».

Чтобы не идти в армию, он выбрал законный способ — проходить медкомиссию. У Ивана действительно были проблемы со здоровьем, по ним он и «не прошел». Для службы годен только в случае военного положения — писарь делопроизводства.

Поставить «7Б» легко, а снять сложно

«Первый осенний призыв я лежал в „дурке“. После „дурки“ меня могли отправить [в армию]. Я сказал, что опоздал на автобус — приехал, как закончился призыв. Брать меня не имели права. Каждый год очень много призывников лежит в психушке. Придет с дрожащими руками, скажет про скверный сон, мол, разговариваю во сне. Некоторые пальцы ломали. Вены не резали — это суперкрайние случаи. Понимали риск — поставят „7Б“ [медицинский код, который означает расстройство личности — ред.]. Поставить ее просто, а снимать трудно. На это шли либо самые отчаянные, либо больные».

Во второй призыв — весенний — Иван проходил все комиссии. Ему назначили столько обследований, что они затянулись. По результатам районный врач его комиссовал.

«Дело Коржича» напугало врачей

Третий призыв совпал с «делом Коржича». Тогда доходило до уголовных дел, если врачи отправили в армию человека, который не годен. Поэтому из районов часто отправляли «на область» — чтобы перестраховаться.

Александр Коржич погиб во время прохождения срочной службы. 21-летнего парня призвали в мае 2017 года. Он служил в военном городке «Печи» в Борисове.

Мать Александра и его друзья заявляли, что он неоднократно рассказывал им о дедовщине. Александр просил перечислять деньги на его банковскую карточку, которой завладел прапорщик, — сначала 50 рублей ($ 25) каждую неделю, затем — каждый день. Карточкой пользовались не только в Борисове, но и в Минске.

3 октября 2017 года парня обнаружили повешенным в подвале здания медицинской части на брючном ремне. На его голове была майка, его ноги были связаны. Суд пришел к выводу о доведении до самоубийства сержантами части, в которой служил Коржич.

5 ноября 2018 года трех сержантов признали виновными по ст. 455 УК «Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия», ст. 430 «Получение взятки» и ст. 205 «Кража». Их приговорили к шести, семи и девяти годам лишения свободы.

«В свое время сайт „Призывник.инфо“ много кому помог. Это стоило 1500−2000 рублей. Всё по здоровью — цеплялись, раскручивали, оказывали юридическую помощь, — рассказывает Иван. — Я всё делал по закону — это моя позиция. О том, что не был в армии, не жалею. Все всё понимают».

«Говоришь, что я дебил — и всё»

Повестка Владимиру пришла после того, как он отчислился из университета. «Реакция на неё была пох**стическая!» — говорит он. Несколько призывов у Владимира были отсрочки, но ему надоело постоянно ходить в военкомат.

«Вариант был очевиден, так как три с половиной года тусоваться в военкомате не хотелось. Был магический врач психиатр: заходишь и говоришь, что я дебил — и всё, а потом восемь дней курорта в дурке!» — рассказал гродненец.

По словам Владимира, он «понятно и доступно» в кабинете объяснил, как его достал «этот военкомат». Врач стал проверять его «на тупость»: давал тесты, анкеты. «Мы с ним скорефанились и мне поставили мало-мальские ограничения. В первую очередь, я не годен в мирное и военное время», — говорит Владимир.

В больницу гродненец попал за пару дней до Рождества и переживал, чтобы его отпустили на Новый год. Его продержали 8 дней.

«Весело было, молодые медсестры еду тебе приносят, только ложками пользоваться надо было в столовой и всё без соли. Еще приносили пиццу и конфетки», — вспоминает Владимир.

«Не жалею и не буду жалеть, что не служил»

После того, как Влад забрал документы из университета в 26 лет, пришла повестка и ему. «Начал ходить по всем врачам и обследованиям со всей херней, с чем только можно, — говорит парень. — Психиатра оставил напоследок. Говорил ему всякие штуки, что депрессухи, боюсь людей».

Молодого человека положили в стационар в Гродно. «Лежали рядом алкаши, нарики и с военкомата. Раньше говорили, что с психически больными людьми ложили, а теперь сделали отдельные палаты для тех кто на реабилитации и прокапаться», — объяснил Влад.

В билете молодому человеку поставили диагноз «Расстройство личности» — он не годен в мирное время. Из ограничений — не может получить разрешение на ношение оружия и работать на автомобильном транспорте, но сами водительские права иметь разрешено.

«Если бы не прокатило, то пошел бы служить, а так не жалею и не буду жалеть, что не служил», — сказал Влад.

«По всем этим записям ты уже должен на кладбище лежать»

Александр после колледжа хотел работать в МЧС и был не против служить в армии. Он подал документы в «командно-инженерные» в Минск и ему дали отсрочку в армии на полгода.

«Я уже знал летом, что не поступил, и пошел проходить медкомиссию и просить, чтобы меня забрали на следующий призыв, потому что не хотел идти отрабатывать, — говорит Александр. — Подумал — отработаю полгода и после армии пойду опять в спасательный отряд и опять поступать в командно-инженерные».

Девушка Александра посоветовала подать документы на заочное отделение в аграрный университет. Там принимали документы до декабря и сдавать нужно было экзамены, а не ЦТ. Через некоторое время молодому человеку пришла повестка с номером части и датой, когда явиться. «Вспомнил, что сдавал экзамены, и решил узнать, поступил ли, — говорит Александр. — В последний момент уже и не хочется идти в армию: зима, холодно».

Парень нашел свое имя в списке поступивших и спросил, как получить справку для военкомата. Ему дали номер счета и сказали оплатить первый семестр.

«Пятнадцать минут работы: съездил, оплатил, приехал — и мне выписали справку. На следующий день приехал в военкомат. Удивило то, что мое дело уже лежало в стороне. Майор вклеил справку и сказал: „Молодец! Иди учись!“».

Диплом Александр получил, когда ему было 26,5 лет. И опять пришла повестка.

«Чего ты такой старый тут делаешь?»

«Если бы было 25, может быть и пошел бы, а так: полгода осталось и на год идти в этот дурдом? Еще через пару месяцев у меня свадьба и невеста в шутку сказала, что ждать не будет», — сказал Александр.

Парню советовали не явиться по повестке и потом просто заплатить штраф. «В итоге начал проходить всех врачей и каждому жаловаться на всё. А им пофиг, как будто не слышат. Осталось два врача: хирург и терапевт. Говорю, что грыжа, спина болит, а он написал — „здоров“. Пришел к терапевту, тот смотрит на меня и спрашивает: „Чего ты такой старый тут делаешь?“ Ответил, что сам не знаю».

Врач отправил Александра проходить дополнительные исследования из-за высокого давления. Потом направили на УЗИ сердца, которого нужно ждать месяц. По результатам положили в больницу для обследований.

«Дали выписку, приезжаю в военкомат 29 мая. Сказали, что призыв затянулся из-за недобора. Еду на стреме, боюсь, что еще успеют забрать. Приехал, показал все выписки. Мне терапевт сказал, что по всем этим записям я уже должен на кладбище лежать, — рассказал Александр. — Понес эти талмуды в регистратуру и мне там говорят — свободен. Спрашиваю: „А когда военный [билет] забрать?“. Сказали, на следующий день после того, как исполнится 27».

После фильма «Безопасная армия» попал в психушку

«Я пришел в военкомат и был уверен на 100 процентов, что я не годен», — говорит Дмитрий. У парня диагноз, при котором во время физической нагрузки немеет половина тела.

«Рассказал про приступы, мне дали тахометр, прошел обследования и мне написали, что я годен только с максимальными ограничениями. Что это значит, я так и не понял, — сказал Дмитрий. — По психике на тот момент всё было хорошо, как мне тогда казалось».

На четвертый день в «учебке» включили фильм «Безопасная армия». «Там без цензуры показывали, как люк от танка отрубает пальцы, в руках разрывается граната, трупы, вывернутый наизнанку чел с переломанным позвоночником, которого зажало между машинами, — вспоминает Дмитрий. — Я сам по себе миролюбивый пацифист и меня это очень задело. Начал шарахаться оружия, не хотел трогать его и смотреть в его сторону».

После фильма раздали психологические тесты и Дмитрия вызвала к себе психологиня.

«Хорошо поговорили с ней. Я рад, что она поняла мою точку зрения по поводу оружия. Не просто, что я сумасшедший и сам себе это придумал».

Отсрочить призыв на военную службу можно по состоянию здоровья, для продолжения образования, по семейным обстоятельствам, в связи с осуществлением депутатских полномочий и другим причинам.

Отсрочку по семейным обстоятельствам получат молодые люди, имеющие нетрудоспособных родителей либо других членов семьи. Призыв не затронет и тех, у кого есть жена и ребенок в возрасте до 3 лет, жена-инвалид І или ІІ группы, ребенок-инвалид.

Не идут в армию те, чьи родители не состоят в зарегистрированном браке и не имеют других трудоспособных детей, но где растет один ребенок в возрасте до 3 лет или двое и более детей в возрасте до 18 лет, или ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, или ребенок-инвалид I или II группы старше 18 лет.

Призывник также не пойдет в армию, если его мать находится на 28 неделе беременности и более, не состоит в зарегистрированном браке и не имеет других трудоспособных детей.

Майор спросил: «Ну что, крыша поехала?»

На тот момент Дмитрий уже боялся, что на присяге может выкинуть автомат из рук. Психологиня сказала, что парень должен принять решение: либо он сейчас берет себя в руки и принимает присягу, либо у него будет «около белый билет» и ограничения.

«Подумал, что мне плевать, что там будет дальше. На следующий день приехала „буханочка“ и забрала меня. Майор спросил: „Ну что, крыша поехала?“. Сказал, что по-ходу поехала».

По словам Дмитрия, формально он не был военным и его отправили как «поехавшего» в отделение с наблюдением санитара. «Со мной лежал чувак, который пел песни за ВДВ, второй периодически кидался на всех, третий ссался, — говорит Дмитрий. — Но всё равно, относительно того, откуда меня забрали, для меня это было как санаторий. Возможно, на это еще препараты как-то влияли, но я реально кайфанул. Мне вкололи успокаивающее, я поспал. Потом я пошел к врачу и меня уже определили к „обычным“».

Парню поставили диагноз «расстройство личности».

«Всё понятно, оформляем»

Через две недели приехали военные и сказали, что повезут в Минск. «У меня опять начало крышу сносить, появилась паранойя, что меня обманывают и обратно в часть везут». В Минске пришлось всё повторять.

«Дали лист А4 и врач сказал: „Излагай“. Я написал все и закончил цитатой Бродского. Врач прочитал и спросил: „Вот ты хочешь быть писателем, а все писатели проходили тяготы? А ты не можешь?“ Я ответил, что значит я херовый писатель, — рассказал Дмитрий. — Потом я эмоционально отреагировал и врач сказал: „Всё понятно, оформляем“».

В отделении Дмитрия встретили два амбала с женщиной. Парню показалось, что это какие-то советские реалии и его будут лечить «батареями с мокрыми полотенцами».

Но выяснилось, что это тоже «поехавшие» армейцы, просто помогают на «трудотерапии». По словам гродненца, там были готовы на всё, даже лом грузить, лишь бы не сидеть всё время в четырех стенах.

«Я полгода не мог смотреть на цвет хаки, меня кидало в дрожь»

Выписывали долго и скрупулезно. «При выписке зашел человек в форме. Задавали много наводящих вопросов, пытались довести до какого-то состояния и смотрели как я отреагирую. Я опять сорвался», — сказал Дмитрий.

После выписки гродненец до последнего думал, что его везут обратно на службу. «Привезли обратно в часть, я сдал все вещи. Мне выдали зарплату 70 копеек и я полгода не мог смотреть на цвет хаки, меня кидало в дрожь», — говорит Дмитрий.

В общей сложности парень находился в больнице три месяца. Сменили диагноз «расстройство личности» на «невроз и неадаптацию». Дмитрий не годен в мирное время. Также он не может быть космонавтом, занимать руководящую должность при власти и работать в милиции.

«Я шел и не думал, чтобы косить по психушке, но вышло вот так».

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