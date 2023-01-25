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Били из засады: ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам из «Рапиры»

  • 25.01.2023, 12:00
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Били из засады: ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам из «Рапиры»

Уничтожены БМП и русская пехота.

Украинские военные уничтожили скопление оккупантов. Для этого они напали на врага из засады и нанесли удар из «Рапиры».

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

«Мощный ночной удар по врагу», - говорится в сообщении.

По данным военных, противотанковый расчет воинов 28-й ОМБР, применяя проверенную временем МТ-12 «Рапира», нанес из засады сокрушительное огневое поражение по скоплению российской пехоты и уничтожил боевую машину противника.

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