Светлана Курс: Беларусь будет в Евросоюзе и НАТО 25.01.2023, 12:07

Светлана Курс

Наша страна станет частью глобального мира.

Белорусская писательница и переводчица, лауреат престижной литературной премии Ежи Гедройца Светлана Курс рассказала «Салідарнасці», какая судьба ждет нашу страну после окончания войны:

— Я верю в возобновляемую силу человека и большую возобновляемую силу любого, даже подавленного общества. Оно терапевтизируется и пойдет вверх и вперед.

Во-вторых, не все уехавшие обязательно должны возвращаться на постоянно. Некоторые, например, вернутся и займут должности в новой Беларуси, будут создавать управленческие структуры как локальные, так и национальные. А другие останутся на Западе, где они будут достаточно обеспеченными, может быть, даже и влиятельными людьми и будут сотрудничать со своей страной.

Беларусь станет частью глобального мира, в котором нет большой проблемы жить в трех городах, переезжая туда-сюда и налаживая бизнес-связи. Я не скажу про массовую миграцию миллионами, но вот такой обмен — культурный, исторический, туристический, информационный — он же обогащает, мне кажется.

Мы уже будем в Евросоюзе, НАТО — и не худшими членами. Так я и вижу наше будущее.

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