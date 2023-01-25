Гран Крю для дочки Путина 3 Сергей Панов, The Insider

25.01.2023, 12:19

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Если у них нет хлеба, пусть пьют бургундское.

Вопреки европейским санкциям на элитное вино, Кремль продолжает закупать сотни бутылок ценой в десятки тысяч долларов каждая. Занимается этим Алексей Репик, друг дочери Путина Екатерины Тихоновой. Редчайшие наименования вин, которых в открытой продаже после начала войны больше нет, теперь можно найти в элитных ресторанах, принадлежащих Репику и его партнеру Ивану Сибиреву, топ-менеджеру компаний олигарха Геннадия Тимченко, близкого друга Путина. Вина путинские друзья ввозят под видом «образцов для сертификации». В какой степени в схеме по обходу санкций задействованы таможенники — открытый вопрос.

Поставки топовых вин обходят санкции

После российского вторжения в Украину ЕС ввел запрет на поставки в Россию вин дороже 300 евро. В отличие от полного эмбарго на импорт вин Австралии и США, европейская мера выглядела символическим ограничением, ведь доля подобных вин составляла менее 1% от общего числа отгрузок в Россию. Так европейский регулятор пытался лишить российских олигархов Гран Крю Бургундии и Бордо, не вставляя палки в колеса обычным производителям. Но на практике эта мера привела к появлению теневого импорта и нового типа импортеров.

В конце прошлого года малоизвестная компания «Рятико», принадлежащая владельцу фармацевтического гиганта «Р-Фарм» Алексею Репику, завезла в Россию одни из самых дорогих вин мира. Почти две сотни наименований редчайших вин (суммарно 800 бутылок) попали в Россию в обход санкций Евросоюза. Только закупочные цены десятков вин превышают миллион рублей за бутылку. И дело не только в заоблачных ценах, но и в том, что достать эти вина не так просто.

Рынок премиальных вин отличается от демократичного сегмента не только ценой, но и наличием аллокаций. Спрос на вина топовых виноделен многократно превышает предложение. Наиболее ярко эта диспропорция выражена в Бургундии. Например, в 2007 году культовый бургундский Domaine Leroy произвел всего лишь 608 бутылок с виноградника Musigny — это меньше одной палеты. За право купить это вино состязаются самые респектабельные дистрибьюторы всего мира: от Великобритании и США до Японии и Гонконга. Поэтому владельцы таких виноделен продают их по квотам, или аллокациям. Стороннему покупателю, желающему купить вино в шато или домене, просто откажут, перенаправив к дистрибьютору.

Характерный пример описывает Петр Авен в книге «Время Березовского». Владимир Жечков, владелец рекламного агентства «Премьер СВ» и создатель группы «Белый Орел», обучал Бориса Березовского тонкостям винной культуры.

– Борь, ты в вине разбираешься?

– Да ну ты что? Конечно, разбираюсь.

– Боря, а какое самое крутое вино?

– Ну, конечно, Petrus.

– Борь, ты вообще в вине не разбираешься!

И Жечков начинает читать ему лекцию про Romanée-Conti, что его купить невозможно, но «вот у меня есть бутылка, я тебе дам попробовать». Боря куда-то звонит и требует, чтобы ему срочно привезли Romanée-Conti.

Вино не находят.

На фоне сказанного выше две сотни поставок нового российского импортера выглядят совершенно фантастическими. Первым на декларации самых дорогих вин мира обратил внимание Telegram-канал «Пьяный Мастер». Авторы алкотаблоида удивились контрасту старых и новых поставок некоего ООО «Рятико». Компания, ранее привозившая различные продукты из Японии: от маринованного имбиря до миостимуляторов для мышц — неожиданно оформила декларации на импорт ультрадорогой Бургундии.

Согласно данным Федерального реестра алкогольной продукции, с 23 ноября недавний поставщик соевых соусов ввез в Россию почти две сотни топовых вин Бургундии, Бордо и Пьемонта. Из пяти бордосских замков, получивших наивысший статус в классификации 1855 года, за три дня «Рятико» импортировало все пять (Chateau Haut-Brion, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Château Margaux и Château Mouton Rothschild). В Россию вновь попали вина Domaine de la Romanée-Conti, которые обожала еще любовница Людовика XV мадам Помпадур. В поставках был и легендарный домен Henri Jayer, чей основатель стоял во главе послевоенного возрождения Бургундии. Вина этих производителей составляют топ самых дорогих вин мира.

Частично подобный набор виноделен можно найти у считанных виноторговых компаний России вроде Simple или DP-Trade, десятилетиями работавших над международной репутацией. Но если обычным импортерам приходится довольствоваться последними годами урожаев, в коллекции «Рятико» оказались уникальные винтажи XX века. Так, упомянутый Henry Jayer производил вино Richebourg с одноименного виноградника в количестве чуть более тысячи бутылок ежегодно. 1987 стал последним годом его производства, а в 2006 году скончался сам Анри. Два этих события буквально вытолкнули цены в стратосферу. Бутылка Richebourg урожая 1984 года в 2020 году была продана на аукционе Christie’s за £183,750. А в 2022 году недавний импортер соевых соусов привез в Россию десять бутылок Henry Jayer, включая Richebourg того же 1984 года. В списке поставок «Рятико» оказались Chateau Haut-Brion 1929, Château Cheval Blanc 1947, Chateau la Mission Haut Brion 1961 — эти имена и года поражают воображение.

Если оценивать импорт «Рятико» по данным о средних ценах в мире агрегатора WineSearcher, то только за ноябрь и декабрь 2022 года компания ввезла в Россию вин на 3,902 млн евро, или на 283,33 млн руб. по актуальному курсу. Если купленные бутылки были приобретены в хорошем состоянии, а продавец имел гарантию их происхождения, эта цена могла быть значительно выше. Речь идет именно о цене закупки, не учитывающей стоимость доставки и ставку налогов и акцизов. За эти деньги можно было бы оборудовать 300 российских школ теплыми туалетами, а если учесть, что это только поставки за два месяца, то в пересчете на год этой суммы хватило бы на все 2 тысячи российских школ, где теплых туалетов до сих пор нет.

Фармхолдинг № 1 и дочка Путина

Откуда у компании с уставным капиталом в десять тысяч рублей появились сотни миллионов на закупку элитных вин? Владельцем «Рятико» является Алексей Репик, чье состояние оценивается в $1,4 млрд. АО «Р-Фарм» является крупнейшим фармацевтическим производителем России, и большую часть своих денег получает от государства. ФАС подозревала Минздрав и Репика в создании картельного сговора, который повлек за собой рост цен на лекарства, и даже проводила внеплановую проверку в министерстве. Но дальнейшее расследование фактически закончилось ничем.

Одной из причин непоколебимой позиции Репика может быть связь его компании с семьей Владимира Путина. Как показало расследование «Важных Историй» и Der Spiegel, офшорной компании Репика принадлежит бизнес-джет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-FINE. Этим самолетом пользовалась Екатерина Тихонова, младшая дочь Владимира Путина. При этом Тихонову с Репиком связывает не только бизнес-джет. Давняя подруга Тихоновой и ее заместительница в фонде «Иннопрактика» Наталья Попова замужем за Кириллом Дмитриевым, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. С одной стороны, господин Дмитриев поддерживает тесные отношения с Тихоновой и был гостем на ее свадьбе с Кириллом Шамаловым. С другой стороны, возглавляемый им государственный фонд щедро инвестирует в бизнес Репика. Так, в 2020 году РФПИ и «Р-Фарм» объявили о совместных инвестициях 4 млрд руб. в разработку и производство биотехнологических лекарственных средств и вакцин для борьбы с коронавирусом.

Вино, крабы, «Газпром»

Вин стоимостью в миллионы рублей за бутылку в России не найти в открытой продаже. Но их можно найти в ресторанах, принадлежащих Алексею Репику и Ивану Сибиреву. Ранее Сибирев был гендиректором «Стройтранснефтегаза», одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома», принадлежащего путинскому другу Тимченко. В 2017 году Сибирев открыл ресторан Wine & Crab на Никольской. Заведение стало одним из пафосных мест Москвы: кухня талантливых поваров — братьев Березуцких (не путать с футболистами ЦСКА), прямые поставки морепродуктов самолетом с Дальнего Востока и карта с лучшими винами мира. Вскоре открылся второй Wine & Crab — в Барвихе, а в 2019 году — авторский ресторан Березуцких Twins Garden. Заведения пользовались признанием на международном уровне: так, в октябре 2021 года Twins Garden занял 30 строчку в мировом рейтинге World 50 Best Restaurants и в том же году получил две звезды гида Michelin.

Команда Алексея Навального в своем расследовании обнаружила, что партнером Сибирева по ресторанному бизнесу является падчерица Алексея Миллера Светлана Кузнецова. Ее муж Александр Кузнецов является генеральным директором ООО «Газпром комплектация». В декабре 2019 года стало известно о продаже Twins Garden Алексею Репику, который с 2020 года стал единственным учредителем компании. У Сибирева и Кузнецовой тем временем остались рестораны Wine & Crab.

Сомелье и виноделы от Тимченко

Высокая кухня братьев Березуцких и не менее высокие запросы владельцев требовали соответствующего винного сопровождения. Шеф-сомелье ресторанов Wine & Crab, а в недавнем прошлом и Twins Garden, является Антон Панасенко, лучший сомелье России 2003 года. Спрос на топовые вина за несколько лет породил отдельное направление бизнеса. Первые несколько лет сомелье договаривался об аллокациях с винодельнями, а технический импорт для него осуществляли сторонние импортеры. Тем временем масштаб ширился: был открыт винный бутик, а в 2021 году была зарегистрирована собственная компания, ООО «Бургунди». Соучредителем «Бургунди» вместе с Панасенко является Константин Нуриев, и.о. замгендиректора всё того же «Стройтранснефтегаза» и коллега Ивана Сибирева.

Связи Антона Панасенко в винном мире помогли собрать портфолио из топовых виноделен Бургундии, Бордо и Шампани. И список производителей в прайс-листе «Бургунди» в значительной степени совпадает с недавним импортом «Рятико». G. Roumier, Méo-Camuzet Frère & Soeurs, Domaine Ramonet, Emmanuel Rouget — среди партнеров обеих компаний есть почти десяток имен. Вероятно, именно деловые контакты Панасенко могут объяснить, как поставщик маринованного имбиря смог заполучить топовые вина, за которыми охотятся коллекционеры со всего мира. О близком знакомстве Антона с двумя бургундскими виноделами говорит ужин в ресторане Twins Garden, прошедший в 2019 году. Владелец всемирно известного хозяйства Domaine Ramonet Жан-Клод Рамоне и Гийом Руже, сын владельца домена Emmanuel Rouget, лично представляли гостям ресторана свои вина. Кроме отцовского домена, Гийом представлял и Henri Jayer — упомянутый выше легендарный винодел был дядей и наставником его отца. В декабре того же года Антон вновь ужинал с Жан-Клодом Рамоне, но уже в Бургундии, где француз открыл для него бутылку Chateau Mouton Rothschild 1965 — своего года рождения.

Как обходят санкции

Кремлевские энофилы не смогли бы закупить вино без помощи европейских компаний, которые поспособствовали им в обходе санкций. О том, что ООО «Рятико» пользовалось услугами европейского посредника, который помог со сбором заказов разных производителей и с оформлением документов, говорят сразу несколько фактов. Все поставки элитных вин были сделаны по контракту с одним номером № 12/6/22 от 12.06.2022. Параллельно с этим оплата за вина десятков разных производителей была сделана по двум инвойсам, № 2 от 30.06.2022 и № 3 от 12.08.2022. Вероятно, эта же компания-посредник направила образцы в лабораторию S.A.S. SOFRALAB в Bar sur Seine, 1 bis avenue Paul Portier BP 46, которая 03 и 05 июня оформила сертификаты анализов на все вина, закупленные «Рятико». Перечисленные факты говорят о том, что услуги для «Рятико» по организации заказов и оформлению документов оказала одна компания. Направленный The Insider запрос в лабораторию остался без ответа.

Дальнейшее же было делом техники. Подавляющее большинство поставок импортного алкоголя в Россию идет через Балтию. Правила таможенного оформления требуют, чтобы акцизные марки на алкогольную продукцию были наклеены до ввоза на территорию РФ. Для этого большинство импортеров арендует акцизные склады в Латвии, Литве и Эстонии, где на импортные бутылки клеят акцизные марки и российские контрэтикетки. После начала войны правительство начало эксперимент по оклейке на территории России, но большая часть поставок идет по старой схеме. Неудобная для бизнеса схема оказалась полезной для обхода санкций: почтенные европейские производители отгружают товар в Европу, а весь риск по обходу санкций ложится на компании-посредники.

Как таможня пропускает санкционное вино? Конкретно Рятико применило креативную схему: 22 партии наиболее дорогих вин завезены в качестве образцов для сертификации. Размер таких партий значительно превышает прописанный для таких случаев норматив «не более 2,5 литров каждого наименования». Только Domaine Romanee Conti было завезено 78 0,75-х бутылок и полуторалитровых магнумов. Это косвенно говорит о том, что таможенная стоимость вин была занижена в разы.

Второй вариант – использование европейских компаний-посредников, которые могут получить от европейского производителя вино по рыночной цене, а затем «корректировать» её для российского покупателя. И третий вариант – это фиктивный трансфер через территорию России в другие страны Таможенного Союза. Например, покупателем груза на бумаге может выступить казахстанская компания, доставка для которой будет осуществляться через Россию. Во время транзита по российской территории, казахстанский получатель отказывается от груза, и документы переоформляются на российского покупателя.

Если у них нет хлеба, пусть пьют бургундское

Поверхностно знакомый с российскими реалиями человек мог бы удивиться: кто же станет тратить миллионы рублей на бутылку вина, которую выпивают за пару часов. Но для московских сомелье ответ на этот вопрос хорошо известен. В 2017 году издание «Собеседник» опубликовало договор поставки, заключенный кремлевским «Комбинатом питания № 4» с компаний AST Тельмана Исмаилова. В приложении к договору поставки алкоголя для нужд Госдумы, Совета Федерации и Счетной палаты было и Romanée-Conti 2001, 2002 и 2005 годов за 1,2 млн, 1,3 млн и 1,5 млн рублей соответственно. Работники ресторана Sixty, на тот момент самого высокого ресторана Европы, рассказывали о банкете Дмитрия Медведева в 2014 году. Ресторан на 62 этаже башни Федерация в Москва-Сити был полностью закрыт для банкета премьер-министра. Медведев выбрал самую дорогую бутылку в винной карте (ею оказалось Romanée-Conti), иронично прокомментировав: «ВТБ заплатит».

Согласно официальным данным Росстата, 17,6 млн россиян живут на сумму меньше 13500 руб. в месяц. Такому россиянину пришлось бы копить 24 года, чтобы заработать на магнум Romanée-Conti 2003, не расходуя при этом ни копейки на еду и жилье. Пока сверхприбыли «народного достояния» на непрозрачных закупках уходят подрядчикам «Газпрома», их владельцы за пару часов тратят на вино больше, чем многие жители страны заработают за жизнь.

Сергей Панов, The Insider

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