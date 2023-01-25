Стали известны подробности ДТП, в котором заживо сгорели три белоруски 1 25.01.2023, 12:52

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Четвертую девушку в момент аварии выбросило из автомобиля.

В Могилевской области три девушки заживо сгорели в машине, опрокинувшейся в кювет. Трагедия произошла в конце ноября прошлого года, но сейчас СК озвучил подробности и выложил в сеть видео с их предсмертным звонком.

Четыре девушки ехали на автомобиле Audi по объездной дороге Чаусов. На перекрестке водитель не справилась с управлением из-за превышения скорости. Машина улетела в кювет, врезалась в дерево и загорелась.

К сожалению, 25-летняя водитель и пассажирки 19 и 24 лет погибли на месте. Четвертую девушку, 22 лет, которая находилась на заднем сиденье, выбросило из автомобиля. С травмами ее доставили в больницу.

Следствие выяснило, что накануне эта компания выпивала у 25-летней жительницы Чаус. Когда им стало скучно дома, решили переместиться в машину, припаркованную возле дома. Там девушки просидели еще полтора часа, продолжая выпивать. А когда спиртное закончилось, решили отправиться на АЗС за добавкой. Сначала нашли знакомого, который пообещал их отвезти. Но, не дождавшись его всего пару минут, отправились на автомобиле сами.

Милицию на место происшествия вызвала та самая девушка, что вылетела при аварии из автомобиля. Она же рассказала по телефону, что двери машины заблокированы изнутри, и никто не может выбраться из горящего авто.

Когда к месте ДТП прибыл отряд МЧС, автомобиль был уже весь объят пламенем.

Оставшаяся в живых после страшной аварии 22-летняя пассажирка до сих пор продолжает лечение.

В ходе следствия выяснилось, что 25-летняя водительница уже привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. В ее крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. А автотехническое исследование выяснило, что машина ехала со скоростью почти 120 км/ч.

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