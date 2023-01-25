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Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну армии РФ вблизи Водяного

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  • 25.01.2023, 13:03
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Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну армии РФ вблизи Водяного

Опубликовано эффектное видео разгрома врага.

Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

«Наглое «отрицательное» наступление «второй армии мира» было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонного боя наших защитников в Донецкой области», - говорится в сообщении.

Возле Водяного 15 января силы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, пехотинцев и 503 Отдельного батальона морской пехоты ликвидировали группу оккупантов. Колонна россиян направлялась на штурм.

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