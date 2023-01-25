Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну армии РФ вблизи Водяного

Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну армии РФ вблизи Водяного1
- 25.01.2023, 13:03
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Опубликовано эффектное видео разгрома врага.
Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.
Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.
«Наглое «отрицательное» наступление «второй армии мира» было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонного боя наших защитников в Донецкой области», - говорится в сообщении.
Возле Водяного 15 января силы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, пехотинцев и 503 Отдельного батальона морской пехоты ликвидировали группу оккупантов. Колонна россиян направлялась на штурм.