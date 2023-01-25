Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну армии РФ вблизи Водяного 1 25.01.2023, 13:03

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Опубликовано эффектное видео разгрома врага.

Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

«Наглое «отрицательное» наступление «второй армии мира» было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонного боя наших защитников в Донецкой области», - говорится в сообщении.

Возле Водяного 15 января силы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, пехотинцев и 503 Отдельного батальона морской пехоты ликвидировали группу оккупантов. Колонна россиян направлялась на штурм.

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