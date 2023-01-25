Украинская разведка рассказала, сколько военных РФ сейчас находится в Беларуси 25.01.2023, 13:21

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фото: ТАСС

В страну также переброшены дивизион «Искандер» и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400.

По оценкам украинской разведки, в Беларуси сегодня находятся около шести тысяч российских военных. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

— Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда (в Беларусь. — ред.) заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск для подготовки. Это совсем другой контингент, по сравнению с бывшим в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск, — отметил Вадим Скибицкий.

По словам представителя военной разведки, сегодня на территории Беларуси есть один дивизион «Искандер», зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МиГ-31.

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