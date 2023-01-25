Организованная группа из Беларуси угоняла дорогие машины в РФ 25.01.2023, 13:30

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Раскрыты подробности необычной криминальной схемы.

Житель Новополоцка создал организованную группу, которая занималась угонами дорогостоящих автомобилей в России. Следственный комитет рассказал о подробностях уголовного дела.

По данным следствия, житель Новополоцка для хищения и легализации автомобилей организовал преступную группу. Ее участники также занимались подделкой и уничтожением идентификационных номеров (VIN), номеров двигателей, документов на транспортные средства. Всего в преступной схеме было задействовано не менее восьми человек.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что члены организованной группы подыскивали документы, части кузова, а также таблички, содержащие идентификационные номера, для последующей установки их на угнанные автомобили. Кражи авто они чаще всего осуществляли в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На дело они выезжали на «автомобиле сопровождения», который использовался для прикрытия похищенной машины и мониторинга дорожной обстановки. С собой у них был внушительный технический арсенал: приборы для отключения сигнализации, радиостанции, «глушилки», оборудование и программное обеспечение, которое позволяло вносить изменения в электронные блоки и ключи автомобилей.

В Беларуси они хранили автомобили в специально оборудованных помещениях — со средствами создания помех и подавления сигналов сотовой связи.

Следователи установили 16 фактов хищений автомобилей на территории Российской Федерации, а общая сумма ущерба составила более 600 000 белорусских рублей.

По результатам расследования трем мужчинам в зависимости от роли каждого предъявили обвинения по:

• ч. 4 ст. 205 УК (Кража, совершенная повторно, в особо крупном размере, организованной группой);

• ч. 2 ст. 381 УК (Подделка и уничтожение идентификационного номера, номера двигателя транспортного средства в целях эксплуатации и сбыта транспортного средства, а также сбыт транспортного средства с такими подделками, совершенные повторно, группой лиц по предварительному сговору);

• ч. 2 ст. 235 УК (Финансовые операции со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами в целях утаивания и искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения и действительной принадлежности указанных средств, совершенные повторно, в особо крупном размере, организованной группой).

Организатору преступной схемы — 34-летнему жителю Новополоцка — дополнительно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 380 (Подделка официального документа, предоставляющего право, в целях использования такого документа самим исполнителем и другим лицом, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК Беларуси.

С санкции прокурора ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо обвиняемых содержатся под стражей на территории России, а один из участников преступной схемы объявлен в розыск.

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