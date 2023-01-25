Недалеко от Минска продается необычный дом-лайнер 3 25.01.2023, 13:46

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Как он выглядит и сколько стоит.

Сегодня трудно удивить покупателя модным каркасником, добротным коттеджем из блоков или кирпича. Но иногда появляются в продаже действительно эксклюзивные по архитектуре объекты. Например, дом-лайнер, что находится недалеко от Минска. Такая форма удачно вписалась в участок, который является частью склона. Realt показал, как выглядит дом с несколькими террасами, что напоминают палубы.

Необычный трехэтажный дом продается в 10 км от Минска в поселке Строчица. Его ввели в эксплуатацию в 2020 году. Он построен из блоков, утеплен и отштукатурен. Внутри владельцы начали делать ремонт, а вот завершить отделку покупателю придется самостоятельно. Крыша — односкатная из металлочерепицы, с утеплителем и шумоизоляцией. Общая площадь коттеджа в форме лайнера — 229 «квадратов». Что там есть?

Поскольку дом стоит на склоне, сразу с дороги владельцы заезжают в гараж, а из него попадают в жилую часть дома. На этом верхнем уровне находятся две жилые комнаты и совмещенный санузел. В большой комнате есть выход на крытую лоджию.

На первый этаж ведет лестница. На этом уровне есть еще один вход в дом. Здесь по планировке находятся топочная, совмещенный санузел, гостиная с печью-камином и жилая комната с террасой побольше. Под навесом располагается только малая ее часть.

На цокольном этаже разместились кухня и жилая комната. Тут тоже есть своя терраса. Она похожа на нос корабля.

Все коммуникации разведены по дому и функционируют. Установлены окна из качественных двухкамерных стеклопакетов ПВХ. Также в доме имеется импортная сантехника. Отапливается эдакий лайнер с помощью газового котла VAILLANT. Также в помещениях сделаны теплые полы. Владельцы хотели реализовать интерьер в стиле современного лофта, но у покупателя еще есть возможность переделать дизайн под себя.

Участок занимает около 10 соток. Большая часть занята под дом, остальная территория свободна. Автор объявления пишет, что рядом прилегает участок в 8 соток, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства. Он соприкасается с рекой Птичь.

Стоимость необычного объекта — 150 тысяч долларов.

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