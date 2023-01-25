Видеофакт: Войска РФ обстреливали Бахмут и получили мощный «ответ» от ВСУ 25.01.2023, 13:48

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фото: getty images

Украинские военные уничтожили позицию врага вместе с танком.

Украинские военные накрыли огнем позицию врага, с которой россияне обстреливали Бахмут (Донецкая область).

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

На днях пограничники-аэроразведчики выследили российский танк, который скрывался за лесополосой и обстреливал Бахмут. Координаты вражеской техники были передали командованию Сил обороны.

«Собратья из ВСУ нанесли точный артиллерийский удар и уничтожили танк оккупантов», - говорится в сообщении.

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