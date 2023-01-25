закрыть
25 января 2023, среда, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидирован командир зенитно-ракетной бригады ВС РФ

2
  • 25.01.2023, 15:18
  • 3,900
В Украине ликвидирован командир зенитно-ракетной бригады ВС РФ

Оккупант успел дослужиться до полковника.

В Украине ликвидирован полковник российских оккупантов Андрей Елизаров - командир 78-й зенитно-ракетной бригады, которая входит в состав восьмой общевойсковой армии (штаб в городе Новочеркасск Ростовской области) южного военного округа РФ.

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил блоггер и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

Информация стала известна из российских телевизионных новостей – вдове Александре Елизаровой и его дочерям вручили награду. Этот российско-фашистский оккупант был обезврежен 18-го октября 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский
Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип