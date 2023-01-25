В Украине ликвидирован командир зенитно-ракетной бригады ВС РФ

В Украине ликвидирован командир зенитно-ракетной бригады ВС РФ2
- 25.01.2023, 15:18
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Оккупант успел дослужиться до полковника.
В Украине ликвидирован полковник российских оккупантов Андрей Елизаров - командир 78-й зенитно-ракетной бригады, которая входит в состав восьмой общевойсковой армии (штаб в городе Новочеркасск Ростовской области) южного военного округа РФ.
Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил блоггер и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).
Информация стала известна из российских телевизионных новостей – вдове Александре Елизаровой и его дочерям вручили награду. Этот российско-фашистский оккупант был обезврежен 18-го октября 2022 года.
📦 успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 25, 2023
📦 командир 78-й зенитно-ракетной бригады 8-й общевойсковой армии полковник Андрей Елизаров;
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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