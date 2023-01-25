ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник 25.01.2023, 16:08

Удар по оккупантам был нанесен на востоке Украины.

Украинские войска на восточном направлении уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведовательный беспилотник «Орлан-10». Об этом сообщают Воздушных сил ВСУ.

- 25 января 2023 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», - говорится в сообщении.

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