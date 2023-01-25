Вселенский патриарх назвал идеологию «русского мира» ересью 3 25.01.2023, 16:15

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Фото: ЕРА

Варфоломей высказался об учении, проповедуемом главой РПЦ.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что Вселенский патриарх Варфоломей раскритиковал идеологию «русского мира», которую проповедует глава РПЦ Кирилл. Глава православных христиан назвал ее ересью.

Об этом глава ПЦУ заявил в интервью nv.ua

«Это мы начали этот процесс. Мы направили письмо от Священного Синода к Вселенскому Патриарху, чтобы он осудил идеологию «русского мира», и некоторые специалисты считали, что это не будет никакого отклика, но мы видим, что постепенно дело сдвинулось. Сейчас присоединился Александрийский патриарх, потому что русские церковники совершили вторжение на территорию этого патриархата, Александрия также осудила идеологию "русского мира". И Вселенский патриарх сделал несколько заявлений, осудив и назвав это учение ересью», – рассказал он.

Ранее сайт Charter97.org писал, как чекист победил христианина в патриархе Кирилле.

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