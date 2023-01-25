ГУР: Лукашенко после смерти Макея много поменял в личной охране 4 25.01.2023, 16:18

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Диктатор боится, что станет жертвой Кремля.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафон рассказал о страхах Лукашенко.

«У него есть семья, у него есть бизнес. И произошедшие события, связанные с министром иностранных дел (глава МИД Беларуси Владимир Макей внезапно умер в ноябре 2022 года. – Ред.)... Он много поменял в своей личной охране, усилил средства безопасности. Он понимает, что является одной из целей Российской Федерации», — сказал представитель ГУР.

Как писал сайт Charter97.org, глава МИД Беларуси Владимир Макей умер на фоне появившейся информации, что Кремль готовится заменить Лукашенко. Об этом писали известный бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин, а также американские аналитики из Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).

Многие эксперты считают, что его смерть могла быть предупреждением Кремля для Лукашенко.

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