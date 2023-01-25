«Хлопки» и дым: в Крыму сообщают о взрывах возле военного аэродрома 1 25.01.2023, 17:19

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В селе Новофедоровка исчезла электроэнергия.

Telegram-каналы сообщили о взрывах в оккупированном Крыму, а также о дыме со стороны военного аэродрома. В части села Новофедоровка исчез свет

Отмечается, что громкий взрыв слышали в Армянске, Красноперекопске, Ишуне, Воинке, Почетном и Раздольном, со стороны Каркинитского залива местные заметили дым.

Жители села Новофедоровка также сообщили о дыме со стороны военного аэродрома, в части поселка исчезла электроэнергия.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Симферополе началась паника из-за мощных взрывов.

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