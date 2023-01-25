Украинский «Энергоатом»: Россияне массово вербуют белорусов, чтобы отправить на ЗАЭС 25.01.2023, 17:25

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Российские оккупанты пытаются возобновить работу станции.

Россияне вербуют в Беларуси ремонтников, чтобы отправить их на Запорожскую АЭС. Таким образом оккупанты пытаются возобновить стабильную работу станции после обстрелов.

- Рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников. Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней, - говорится в сообщении «Энергоатома».

По предварительным данным, россияне хотят завербовать 150 специалистов по ремонту, ранее работавших на Белорусской АЭС.

- Очевидно, они нужны для того, чтобы на скорую руку чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же россияне и устраивают. А заставить украинских атомщиков к сотрудничеству российским оккупантам не удается, - добавили в «Энергоатоме».

Отмечается, что оккупанты продолжают обещать сотрудникам ЗАЭС «выгодные условия», а также угрожают, запугивают и держат в плену. Однако эти методы не влияют на количество квалифицированного персонала, которого на станции катастрофически не хватает.

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