«Леопардовая коалиция»: как ВСУ будут воевать западными танками 2 25.01.2023, 18:03

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Качество танков, которые дадут Украине, перекроет недостаток в их количестве.

Украина наконец-то получит танки Leopard и даже Abrams. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обнародовал согласие на поставку немецкой бронетехники. О передаче ВСУ «Абрамсов» сообщали западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, а еще раньше министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о передаче Украине танков Challenger. «Апостроф» разбирался, как западные танки могут быть использованы ВСУ, и смогут ли они обеспечить нам преимущество на поле боя.

«Железный кулак»

Уже немало было сказано о технических преимуществах и характеристиках западных танков. Всем понятно, что времена, когда все гордились советской техникой, давно прошли. Но главным остается вопрос правильного использования западного вооружения. Ведь западные танки создавались с учетом несколько иной тактики боя, чем советские танки, созданные для организации «танковых кулаков».

- Да, «Абрамсы», например, во время операции «Буря в пустыне», не шли просто «железным кулаком», а это были комбинированные атаки при поддержке артиллерии и авиации. И если нам до весны дадут еще и самолеты F-16, то такая поддержка для контрнаступления танковых подразделений будет. Западные страны иначе подходят к организации и планированию боевых действий. Они не применяют бронетехнику без комплексной поддержки авиацией и артиллерией.

Однако ВСУ могут использовать западные танки несколько иначе, этого никто не запрещает. В полевых Уставах западных стран написано одно, а в нашем полевом Уставе — несколько иное. И мы будем применять танки так, как написано в нашем Уставе. Эта война полностью перепишет все учебники от тактики до стратегии. Это компиляция уже известных западных тактических схем с теми, которые были «на вооружении ВСУ» и нашим креативным подходом, — говорит украинский военный эксперт Олег Жданов.

Танк M1 Abrams

Фото: gettyimages

Тяжелее не значит проблемнее

В своих комментариях эксперты по вооружениям часто отмечают, что западные танки вполовину тяжелее танков советского образца Т-64/72, стоящих на вооружении ВСУ или попавших к нам в качестве трофеев. И что это может стать большой проблемой для ведения наступательных действий с помощью «Абрамсов», «Леопардов» или «Челленджеров». В частности, потому, что существуют препятствия в виде рек и мостов, которые не способны выдерживать такой вес.

- Не волнуйтесь… Наши мосты выдержат эти танки. Там где надо – есть такие мосты, — говорит координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

В свою очередь, Олег Жданов подчеркнул, что эти западные танки – это не только оборонительное, но и полноценное наступательное оружие. И они прекрасно будут применены ВСУ для контрнаступлений.

- То, что эти танки вполовину тяжелее, может создавать определенные сложности. В том числе и конструктивные, которые будут возникать при эксплуатации. Но стоит обратить особое внимание и на то, что та же Германия передает нам танковые мостоукладчики. То есть это специальный вид военного оборудования, с помощью которого танки, в том числе «Леопарды» или «Абрамсы», смогут преодолевать определенные препятствия. Это мощное инженерное обеспечение войск, — говорит Апострофу Олег Жданов.

Кроме того, по словам Жданова, масса танка не является таким уж важным показателем, как кажется.

«Абрамсы» и «Леопарды» вполовину тяжелее Т-72, но за счет ширины и конструкции гусениц удельное давление на квадратный сантиметр площади у некоторых моделей даже меньше, чем у советских/российских танков. То есть проходимость у них не хуже, – говорит Жданов.

Танк Leopard 2

Фото: gettyimages

Безопасность и система

По мнению многих экспертов, одним из плюсов западных танков является то, что они очень живучи в условиях современного танкового боя. Второй момент – за счет современных приборов, у них очень высокая точность огня даже во время движения.

- В танках «Леопард» и «Абрамс» стоит мощная система управления огнем, а прицельно-навигационный комплекс в разы лучше российского. Эти танки лучше защищены, чем российские, броня особенная, выдерживающая мощные попадания снарядов, — говорит Машовец.

В свою очередь Олег Жданов отмечает, что западные танки гораздо безопаснее для экипажей.

- Конструктивно в тех танках нет прямого «общения2 экипажа с боеукладкой – она закрыта бронепластинами. В советских танках экипаж сидит либо на боеукладке, либо внутри нее. То есть боеукладка находится либо под полом башни, либо размещена в башне танка по кругу. Поэтому экипажи горят вместе с танками.

Согласитесь, что когда во время танкового боя человек чувствует себя более комфортно и безопасно, то это позволяет ему лучше сконцентрироваться на выполнении боевого задания», – говорит Жданов.

Танк Challenger 2

Фото: gettyimages

Стратегическое преимущество

Точное количество танков Leopard, которые могут поступить в распоряжение ВСУ пока неизвестно. Германия и Польша готовы передать нам по 14 «Леопардов», Португалия говорит о передаче 4 танков, Норвегия - о восьми. От 20 до 53 танков (в зависимости от степени технической готовности) намерена передать Испания. К «леопардовой коалиции» собираются присоединиться другие страны, в частности Дания и Финляндия. Свой аналог «Леопардов» - танк Strv 122 может направить нам Швеция. К этому количеству следует добавить 14 британских танков Challenger, а также некоторое количество американских Abrams. Впрочем, поставки Abrams могут растянуться на несколько месяцев.

В целом пока можно говорить приблизительно о 80-100 танках западного образца. Много это или мало? Мнения разделились.

- Три, пять, шесть сотен танков – это уже совсем другое дело. А пока их будет до сотни, то их стратегическое влияние на ситуацию на фронте будет ограничено, — говорит Константин Машовец. С другой стороны, если сравнивать советские и западные танки, то количество может не иметь большого значения.

«Система управления огнем у западных танков гораздо более совершенна и определяет больше параметров для ведения прицельного огня. К тому же в некоторых версиях танков существует даже сетевая компьютерная коммуникация, которая используется при ведении танкового боя», — отмечает Олег Жданов.

- У врага остались танки фактически советского образца. В зону боевых действий они отправляют танки Т-62 или же снятые с консервации Т-72, Т-80, даже не оснастив их динамической защитой. При этом Россия действует как Советский Союз во времена Второй мировой: использует количество танков, а не их качество. А в случае с западными танками – главное как раз качество. Это все равно, что сравнивать HIMARS с БМ-21 «Град». То есть это совсем другая точность и технические характеристики. Именно поэтому то количество танков, которое будет передано Украине, достаточно сильно повлияет на ход боевых действий на определенных плацдармах, где эти танки могут быть использованы, – полагает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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