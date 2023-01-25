СБУ задержала коллаборанта, который пытался откупиться от тюрьмы 25.01.2023, 18:15

Предатель торговал награбленным имуществом украинцев.

Служба безопасности Украины задержала пособника российских оккупантов, который пытался откупиться от уголовной ответственности.

Об этом в среду, 25 января, сообщили в ведомстве.

Коллаборантом оказался житель Снегиревки, который после оккупации города российской армией встал на сторону захватчиков, участвуя в торговле награбленным имуществом местных жителей.

В ходе расследования задержанный предложил следователю СБУ деньги, чтобы тот помог ему избежать наказания.

«После получения предложения офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству. Правоохранители разоблачили фигуранта на попытке передачи первой части неправомерной выгоды», — сообщили в ведомстве.

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