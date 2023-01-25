Лукашенко обиделся на детского поэта 7 25.01.2023, 18:43

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Дмитрий Юртаев

Дмитрия Юртаева обвиняют в оскорблении диктатора.

Детского поэта и преподавателя Дмитрия Юртаева обвиняют в оскорблении Лукашенко. Об этом сообщают белорусские правозащитники.

Дмитрия задержали 21 сентября 2022 года сотрудники ГУБОПиК. Преподавателя заставили на видео зачитать свои стихи, а также признать участие в акциях протеста.

23 сентября Юртаева признали виновным в мелком хулиганстве и отправил на 15 суток в изолятор. Позже Дмитрию еще дважды назначали по 15 суток.

Правозащитники пишут, что после очередных 15 суток поэта вызвали на беседу сотрудники ГУБОПиК, которые сообщили, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело за оскорбление Лукашенко. Сейчас Юртаев находится в СИЗО на Володарского.

Дмитрий Юртаев (он же Змитрок Бурачок) — детский поэт и прозаик, победитель конкурса «Писатели — детям» (2017). Он является членом Международного союза писателей «Новый Современник», Белорусского литературного союза писателей «Полоцкая ветвь».

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