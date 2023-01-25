В Сейме Польши открылась выставка, посвященная Анджею Почобуту 25.01.2023, 19:34

ФОТО: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СЕЙМА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

Фотофакт.

В Сейме Польши открылась выставка, посвященная политзаключенному и одном из лидеров Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту. Она называется «Преследование за польскость».

Организатор выставки, вице-спикер Сейма Малгожата Госевска заявила, что выставка является выражением солидарности с журналистом, заключенным в тюрьму режимом Лукашенко.

– Мы хотим напомнить полякам, что Анджей находится в заключении почти два года, что это не шутки. Его там пытают. Во всяком случае, мы видели его фотографии с последнего суда, вы можете видеть его состояние здоровья. Так работает белорусский режим, который несправедливо сажает людей в тюрьмы, - сказала Малгожата Госевска.

Политик напомнила, что только в 2022 году белорусские власти посадили в тюрьму более 7000 человек, это 17 арестов в день.

Анджей Почобут за решеткой в Беларуси с марта 2021-го, когда был задержан вместе с другими активистами польского меньшинства. Политзаключенного судят в Гродно, процесс закрытый. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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